 Karabükspor’a kötü haber – Fotomaç – 30 Kasım 2016
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    30 Kasım 2016, Çarşamba
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    ’a kötü haber

    Karabükspor’a kötü haber
    Sezonun flaş takımları arasında yer alan 'a kötü haber... Ligin 10. haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçta sakatlanan kaleci 'in sezonun ilk yarısını kapattığı açıklandı. Bu arada sakatlıkları devam eden Ermin Zec ile Tanase'nin de Osmanlıspor ile oynanacak 13. hafta maçına yetiştirilmeye çalışıldığı belirtildi.
    1. 30 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:10
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