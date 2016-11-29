Yabancı krallığı
12 haftada attığı 7 golle Trabzon’la ligin en az gol atan ekibi olan Akhisar Belediyespor’un tüm golleri yabancı oyunculardan geldi.
YERLİLER SUSKUN
Süper Lig'de Türk oyuncuların gol atamadığı tek takım olan Akhisar Belediyespor'da Rodallega'nın 4 golü bulunurken, Miguel Lopes, Sissoko ve Vaz Te de birer gol kaydetti. Karşılaşmaların ilk 30 dakikalık bölümlerinde 4 gol üreten Ege temsilcisi, son 25 dakikalık periyotta ise 3 gole imza attı. Akhisar Belediyespor kalesinde gördüğü gollerin 8'ini ilk yarılarda, 6'sını ise ikinci devrelerde yedi.
Teknik direktör Tolunay Kafkas, "Bu bizim için hem sevindirici hem de üzücü. Yabancı oyuncularımız gol attıkça takıma uyumları çoğalıyor. Ancak Türk oyuncular da katkı vermeli" dedi.
- 29 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 01:59
- Nazifoğlu'ndan hakem açıklaması
Toplam 40
Yorum
sabir 30 yildir takip ediyorsun ama su an dürüst degilsin kardes.gözündeki renk körlügünden siyrilamiyorsun maalesef.Madem öyle maclardan sonra tartismali pozisyonlar izlensin,Sonuca etki eden hata durumunda maclar tekrarlansin.Tabii böyle birsey isinize gelmez.Fenerbahceye sallamak hedef saptirmak isteyenlerin tek dayanagi bu ülkede.Bir macta fener katledilir.üc net penaltisi verilmez.Maci gene de koparir,3-4 fark öne gecer,olmayan bir penalti uydurulur ki,tüm kamuoyu "fener kollaniyor"moduna gecsin diye.Bu bir algi operasyonudur.vodafon arenada besiktasin eksik oynadigi tek bir mac göster ki,hakemlerin sizi kollmadigina inanayim.Bu sene fener iki maci eksik tamamladi,hatirlatirim.
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Toplam 98
Yorum
fb Cekkemiyosaniz anten yakin ezikler
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Toplam 6
Yorum
2019 9 KASIM 2019 C.tesi , FB-gs maçı olsa , 9-0 yakışır mı ? bence yakışır :)))
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