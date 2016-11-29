 Yabancı krallığı – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    Yabancı krallığı

    Yabancı krallığı

    12 haftada attığı 7 golle Trabzon’la ligin en az gol atan ekibi olan Akhisar Belediyespor’un tüm golleri yabancı oyunculardan geldi.

    'de ilk 12 haftada attığı 7 golle Trabzonspor'la ligin en az gol atan ekibi olan Akhisar Belediyespor'un tüm golleri yabancı oyunculardan geldi. Ligde ilk 12 haftada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi alan Akhisar Belediyespor, topladığı 13 puanla 12. sırada bulunuyor.

    YERLİLER SUSKUN
    Süper Lig'de Türk oyuncuların gol atamadığı tek takım olan Akhisar Belediyespor'da Rodallega'nın 4 golü bulunurken, Miguel Lopes, Sissoko ve Vaz Te de birer gol kaydetti. Karşılaşmaların ilk 30 dakikalık bölümlerinde 4 gol üreten Ege temsilcisi, son 25 dakikalık periyotta ise 3 gole imza attı. Akhisar Belediyespor kalesinde gördüğü gollerin 8'ini ilk yarılarda, 6'sını ise ikinci devrelerde yedi.

    Teknik direktör Tolunay Kafkas, "Bu bizim için hem sevindirici hem de üzücü. Yabancı oyuncularımız gol attıkça takıma uyumları çoğalıyor. Ancak Türk oyuncular da katkı vermeli" dedi.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:59
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