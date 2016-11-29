PFDK'ya sevk edildi!

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor deplasmanında taraftarının neden olduğu kötü ve çirkin tezahürattan dolayı PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

Trabzonspor'un da aynı nedenin yanı sıra Gençlerbirliği maçında 6 oyuncusunun sarı kart görmesi nedeniyle disiplin kuruluna gönderildiği aktarıldı.

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nazifoğlu'nun ise basında yer alan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verildiği ifade edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig ekipte oynayan futbolculardan Gençlerbirliği'nden Uğur Çiftçi, Kayserispor'dan Muammer Zülfikar Yıldırım, Gaziantepspor'dan Daniel Kolar, Çaykur Rizespor'dan Jakob Janster ile Osmanlıspor'un antrenörü Hüseyin Çimşir, Antalyaspor Kulübünün görevlisi Ahmet Akcan'ı PFDK'ya sevk etti.

Spor Toto Süper Lig'den ayrıca Gençlerbirliği de PFDK'ya gönderildi.