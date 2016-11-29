PFDK'ya sevk edildi!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevkine karar verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor deplasmanında taraftarının neden olduğu kötü ve çirkin tezahürattan dolayı PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.
Trabzonspor'un da aynı nedenin yanı sıra Gençlerbirliği maçında 6 oyuncusunun sarı kart görmesi nedeniyle disiplin kuruluna gönderildiği aktarıldı.
Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nazifoğlu'nun ise basında yer alan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verildiği ifade edildi.
TFF Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig ekipte oynayan futbolculardan Gençlerbirliği'nden Uğur Çiftçi, Kayserispor'dan Muammer Zülfikar Yıldırım, Gaziantepspor'dan Daniel Kolar, Çaykur Rizespor'dan Jakob Janster ile Osmanlıspor'un antrenörü Hüseyin Çimşir, Antalyaspor Kulübünün görevlisi Ahmet Akcan'ı PFDK'ya sevk etti.
Spor Toto Süper Lig'den ayrıca Gençlerbirliği de PFDK'ya gönderildi.
- 29 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 19:58
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Toplam 19
Yorum
Mehmet Bu yayinci kurulusta cok olmaya basladi herseyi kendi cikarlari dogruldutusunda istiyor
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Toplam 6
Yorum
So İsmi FB olan kişiye sesleniyorum. Sevgi, saygı ve vicdanının olmadığı belli. Allah korusun böyle bir kayıp ve bunca ailenin yaşadığı üzüntüden sonra bununla dalga gelebiliyorsan eminim Fenerbahçe camiası da senin gibi bir taraftarı olduğu için utanç duyuyordur. Allah ıslah etsin seni ne diyim
- ''Sorumluluk bana ait!''
Toplam 21
Yorum
Trabzonspor sevdalısı Bizim bilmediğimiz ersun hocanın bildiği bir şey vardir arkadaşlar ben ersun hocaya ve yönetime güveniyorum otuz yıl sabrettik bir yıl daha sabredelim ve görelim güzel günler göreceğiz
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