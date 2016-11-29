LigTV'den El Clasico başvurusu

Yayıncı kuruluş Lig TV, 3 Aralık Cumartesi günü oynanacak olan saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasının başlama saatinin 20.00'ye alınması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurda bulundu.

Derbi maçın, aynı gün İspanya La Liga'da oynanacak ve 18.15'te başlayacak Barcelona - Real Madrid maçı (El Classico) ile saat olarak çakışması üzerine Lig TV, Türkiye Futbol Federasyonu'na saat başvurusu yaptı.

Fenerbahçe Kulübü'nün bu başvuruya onay verip saat değişikliğini kabul ettiği öğrenilirken, Beşiktaş talebe sıcak bakmadığını iletti.



TFF TALEBİ REDDETTİ



Öte yandan, Türkiye Futbol Federasyonu, yayıncı kuruluşun saat değişikliği için yaptığı başvuruyu kabul etmedi.



Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu talebi her iki kulübe de iletti ancak Beşiktaş Kulübü'nün istememesi sebebiyle TFF başvurunun reddedilmesine karar verdi.



Zorlu karşılaşma planlandığı gibi 3 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.