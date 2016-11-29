Konya son nefeste
12. haftanın kapanış maçında Anadolu’nun iki Avrupalı ekibi karşı karşıya geldi Osmanlı’dan Regattin’in golüne Konya Bajic ile yanıt verince puanlar paylaşıldı.
GOL YİNE RİAD BAJİC'TEN
İkinci yarıda Konyaspor aradığı golü son bölümlerde buldu. Yeşil-beyazlılar, 88'de Riad Bajic'in golüyle eşitliği yakaladı ve maç bu skorla bitti: 1-1. 22 yaşındaki Boşnak yıldız, üst üste 3. maçında gol atarken, 7 gole ulaştı. Beraberliğin ardından Atiker Konyaspor 17 puan, Osmanlıspor 16 puana yükseldi.
KOCAMAN: FİŞİMİZİ ÇEKTİ
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, son dakikalarda gelen golle beraberliği kurtarmanın olumsuz olmadığını söyledi. Kocaman, "Yediğimiz golden sonra fişimiz çekildi. Uzun zamandır golden sonra bu kadar aşağı çekilmemiştik. İkinci golü yemememiz bizim için şans oldu" dedi.
- 29 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 00:27
- Nazifoğlu'ndan hakem açıklaması
Toplam 40
Yorum
sabir 30 yildir takip ediyorsun ama su an dürüst degilsin kardes.gözündeki renk körlügünden siyrilamiyorsun maalesef.Madem öyle maclardan sonra tartismali pozisyonlar izlensin,Sonuca etki eden hata durumunda maclar tekrarlansin.Tabii böyle birsey isinize gelmez.Fenerbahceye sallamak hedef saptirmak isteyenlerin tek dayanagi bu ülkede.Bir macta fener katledilir.üc net penaltisi verilmez.Maci gene de koparir,3-4 fark öne gecer,olmayan bir penalti uydurulur ki,tüm kamuoyu "fener kollaniyor"moduna gecsin diye.Bu bir algi operasyonudur.vodafon arenada besiktasin eksik oynadigi tek bir mac göster ki,hakemlerin sizi kollmadigina inanayim.Bu sene fener iki maci eksik tamamladi,hatirlatirim.
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Toplam 98
Yorum
fb Cekkemiyosaniz anten yakin ezikler
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Toplam 6
Yorum
2019 9 KASIM 2019 C.tesi , FB-gs maçı olsa , 9-0 yakışır mı ? bence yakışır :)))
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