Konya son nefeste

12. haftanın kapanış maçında Anadolu’nun iki Avrupalı ekibi karşı karşıya geldi Osmanlı’dan Regattin’in golüne Konya Bajic ile yanıt verince puanlar paylaşıldı.

Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın son maçında ülkemizi Avrupa'da temsil eden iki Anadolu ekibi karşı karşıya geldi, mücadele 1-1 berabere bitti. Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma şansını son maça bırakan Osmanlıspor, karşılaşmaya hızlı başladı. Başkent ekibi, 16. dakikada Regattin'in attığı golle 1-0 öne geçti ve mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi.



GOL YİNE RİAD BAJİC'TEN

İkinci yarıda Konyaspor aradığı golü son bölümlerde buldu. Yeşil-beyazlılar, 88'de Riad Bajic'in golüyle eşitliği yakaladı ve maç bu skorla bitti: 1-1. 22 yaşındaki Boşnak yıldız, üst üste 3. maçında gol atarken, 7 gole ulaştı. Beraberliğin ardından Atiker Konyaspor 17 puan, Osmanlıspor 16 puana yükseldi.



KOCAMAN: FİŞİMİZİ ÇEKTİ

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, son dakikalarda gelen golle beraberliği kurtarmanın olumsuz olmadığını söyledi. Kocaman, "Yediğimiz golden sonra fişimiz çekildi. Uzun zamandır golden sonra bu kadar aşağı çekilmemiştik. İkinci golü yemememiz bizim için şans oldu" dedi.