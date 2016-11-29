 Kırmızı şoku! – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    Kırmızı şoku!

    Kırmızı şoku!
    Süper Lig'de 50 maç sonra kızardı. Trabzonspor maçında Uğur Çiftci kırmızı kart gördü. Ankara ekibi, en son 2014-15 sezonu 30.haftasında Akhisar karşısında İrfan Can Kahveci ile kırmızı kart görmüştü.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:30
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