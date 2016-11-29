 Kayseri kongreye... – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    Kayseri kongreye...

    Kayseri kongreye...
    Kayseri'de yönetim, seçimli olağanüstü kongre kararı aldı. Yapılan açıklamada, 17 Aralık Cumartesi günü olağanüstü kongreye gidileceği, çoğunluk sağlanamadığı takdirde kongrenin 24 Aralık'ta yapılacağı bildirildi.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:31
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