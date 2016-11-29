 21 maçtır namağlup – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    21 maçtır namağlup

    21 maçtır namağlup
    takımı Süper Lig'de oynadığı son 21 maçı mağlup olmadan tamamladı. Son 21 lig maçının 14 tanesini kazanan ve yedi kez berabere kalan M.Başakşehir ligde de lider konumunda bulunuyor.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:29
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