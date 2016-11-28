Konya'da kazanan yok!

Konya'da oynanan maçın ilk yarısını konuk ekip 16. dakikada Adrien Regattin'in attığı golle 1-0 önde kapattı.



İkinci yarıda daha etkili bir futbol ortaya koyan ev sahibi 87. dakikada Riad Bajic'in golüyle eşitliği yakaladı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Atiker Konyaspor puanını 16'ya, Osmanlıspor ise 18'e yüsekltti.



MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Osmanlıspor öne geçti. Maher'in soldan pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Webo'nun dönerek şutunda meşin yuvarlak defansa çarparak, ceza yayı üzerindeki Regattin'in önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda Vukovic'e çarparak yön değiştiren top ağlara gitti: 0-1

21. dakikada sağdan ceza sahasına giren Regattin'in sert şutunda kaleci Serkan Kırıntılı topu son anda kurtardı.

27. dakikada Atiker Konyaspor'un gelişen hızlı atağında Douglas'ın soldan ortasında ceza sahasında ön direkte topa dokunamayan Rangelov önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

36. dakikada Maher'in sağdan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Delarge'nin kafa şutunda top üstten dışarı çıktı.

45+1 dakikada Regattin'in sağdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Webo'nun kafa şutunda meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı son anda kornere çeldi.

İlk yarı Osmanlıspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

50. dakikada Musa Çağıran'ın pasıyla ceza sahasına giren Maher'in sert şutunda topu kaleci Serkan Kırıntılı iki hamlede kontrol etti.

51. dakikada hızlı gelişen Atiker Konyaspor atağında ceza alanı dışı sağ çaprazında topla buluşan Milosevic'in yerden şutunda meşin yuvarlağı kaleci Karcemarskas kurtardı.

60. dakikada Regattin'in ortasında savunmanın uzaklaştırdığı top, ceza alanı dışında Pinto'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

88. dakikasında Atiker Konyaspor beraberliği yakaladı. Skubic'in sağdan ortasında ön direkte topla buluşan Bajic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1

90. dakikada Osmanlısporlu Mehmet Güven, Halil İbrahim Sönmez'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla, hakem Özgür Yankaya tarafından oyundan ihraç edildi.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.