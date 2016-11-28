 Harun ve Aziz farkı... – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    Harun ve Aziz farkı...

    Harun ve Aziz farkı...
    'da, 'de geride kalan 12 haftada sadece kaleci ile , tüm maçlarda forma şansı buldu. Kaleci Harun ve Aziz Behich'i 11 maçta şans bulan Batalla ve Del Valle izledi. Valle son oynanan G.Saray maçında yedek olarak soyundu.
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:05
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