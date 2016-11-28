 Başakşehir fırtınası – Fotomaç – 28 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Kasım 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    fırtınası

    Başakşehir fırtınası
    'in yenilgisiz lideri , bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'ı mağlup etmesinin ardından, Beşiktaş maçında da galibiyeti kaçıran taraf oldu. İstanbul ekibi, Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile yaptığı toplam 51 maçın 30'undan puan çıkarmayı başardı. Teknik direktör , "Takımımla gurur duyuyorum. Zirve için iddialıyız" dedi.
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başakşehir fırtınası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.