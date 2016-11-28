 Antalya dolu dizgin – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    Antalya dolu dizgin

    Antalya dolu dizgin
    'in 12. haftasında sahasında 'u 1-0 yenen son 4 haftada 12 puan toplayarak 9. sıraya yükseldi. Kırmızı-beyazlı takımda sakatlığını atlatan Samuel Eto'o son 20 dakika da forma giydi. Teknik direktör , "Çok çalışıyoruz. Oyuncularım özverili. İstediğimiz çıkışı yakaladık ama böyle devam etmeliyiz. Daha iyi olabiliriz" diye konuştu.
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:06
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