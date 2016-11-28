 Akhisar nefes aldı – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    Akhisar nefes aldı

    Akhisar nefes aldı
    'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren , rakiplerinden Kasımpaşa'yı yenerek düşme hattından çıktı. Takımının tek golünü atan Sissoko, yeşil-siyahlı formayla ilk golüne imza koydu. Maç sonu ise oyuncular büyük sevinç yaşadı.
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:07
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