 Trabzonspor kabustan uyanamadı – Fotomaç – 27 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Kasım 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Trabzonspor kabustan uyanamadı

    Trabzonspor kabustan uyanamadı

    Spor Toto Süper Lig 12. hafta karşılaşmasında ligdeki kötü gidişata bir dur demek isteyen Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği'nin konuğu oldu.

    Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan ve yaklaşık 3 bin taraftarın tribünlerden takip ettiği mücadelede Fırat Aydınus düdük çaldı.

    Saat 16.00'da başlayan maçın 28. dakikasında Uğur Çiftçi kırmızı kartla oyundan atılınca Gençlerbirliği maça 10 kişi devam etmek zorunda kaldı.

    Mücadelenin büyük bölümünde taraflar rakip kalede karşılıklı tehlikeler yaratırken iki ekip de buldukları net pozisyonları değerlendiremeyince karşılaşma 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

    Bu sonucun ardından 8. sıradaki Gençlerbirliği 15, 14. saıradaki Trabzonspor ise 12 puana yükseldi.

    1. 27 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 18:13
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor kabustan uyanamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.