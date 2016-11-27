Trabzonspor kabustan uyanamadı

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan ve yaklaşık 3 bin taraftarın tribünlerden takip ettiği mücadelede Fırat Aydınus düdük çaldı.

Saat 16.00'da başlayan maçın 28. dakikasında Uğur Çiftçi kırmızı kartla oyundan atılınca Gençlerbirliği maça 10 kişi devam etmek zorunda kaldı.

Mücadelenin büyük bölümünde taraflar rakip kalede karşılıklı tehlikeler yaratırken iki ekip de buldukları net pozisyonları değerlendiremeyince karşılaşma 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

Bu sonucun ardından 8. sıradaki Gençlerbirliği 15, 14. saıradaki Trabzonspor ise 12 puana yükseldi.