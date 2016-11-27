Trabzonspor kabustan uyanamadı
Spor Toto Süper Lig 12. hafta karşılaşmasında ligdeki kötü gidişata bir dur demek isteyen Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği'nin konuğu oldu.
Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan ve yaklaşık 3 bin taraftarın tribünlerden takip ettiği mücadelede Fırat Aydınus düdük çaldı.
Saat 16.00'da başlayan maçın 28. dakikasında Uğur Çiftçi kırmızı kartla oyundan atılınca Gençlerbirliği maça 10 kişi devam etmek zorunda kaldı.
Mücadelenin büyük bölümünde taraflar rakip kalede karşılıklı tehlikeler yaratırken iki ekip de buldukları net pozisyonları değerlendiremeyince karşılaşma 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.
Bu sonucun ardından 8. sıradaki Gençlerbirliği 15, 14. saıradaki Trabzonspor ise 12 puana yükseldi.
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 18:13
- Buz gibi faul
Toplam 18
Yorum
Aslan HAKEMLERIMIZ KUS SEVER OLDU
- İlk 11'ler belli oldu
Toplam 1
Yorum
serdar akay fb kazanacak..maç 11 e 11 biterse yani kırmızı kartsız fb maçı 2.0 veya 3.1 kazanacak
- Trabzonspor kabustan uyanamadı
Toplam 27
Yorum
Ayasofya Muhaarrem nevzat aydınla yemek sipariş edin yazıklar olsun tabzonun yüz karaları
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