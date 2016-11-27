Quaresma sarıda geçti!
Beşiktaş'ın kart sınırındaki oyuncusu Quaresma'nın maçın son dakikasında rakibini indirdiği pozisyonda hakem Cüneyt Çakır kartına başvurmadı. Gelecek hafta derbide F.Bahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ın en önemli kozu olan Portekizli oyuncu, Kadıköy'de forma giyebilecek.
Beşiktaş'ın sahasında F.Bahçe derbisi öncesi Medipol Başakşehir'i ağırladığı maçta Beşiktaş'ta sarı kart sınırında olan oyuncuların fazlalığı teknik direktör Şenol Güneş'i düşündürüyordu. Bu karşılaşmada Atiba, Marcelo ve Quaresma sarı kart görmeleri durumunda F.Bahçe maçında cezalı duruma düşecekti.
RAKİBE ÇİFT DALDI
Kartal bu maçta son düdükle birlikte fire vermedi ancak maçın son bölümünde siyah-beyayazlıların yüreği ağızlara geldi. Quaresma rakibini kayarak indirdi. Medipol Başakşehirliler pozisyona itiraz ederken Cüneyt Çakır kartına başvurmadı. Sarı kart sınırındaki Quaresma böylece Kadıköy'deki maçta oynama hakkı kazandı.
Bu karar ekran başından maçı takip eden F.Bahçelileri bir hayli sinirlendi. İşte sosyal medyada pozisyonla ilgili yapılan yorumlar:
Quaresma'nın dokunulmazlığı mı var?
-Quaresma son dakikada sarı kartı yese herhalde hiç birimiz itiraz etmezdi. Q7 daha dikkatli olmalı.
- Quaresma hakemler sayesinde Kadıköy'e geliyor. Önce Mete Kalkavan, şimdi Cüneyt Çakır korumasına aldı.
-Cüneyt Çakır, Quaresma derbide oynayacak, dedi...
- Haftaya Quaresma gibi bir yıldızı canlı izleyeceksiniz işte. Sevinmeniz gerekir :)
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:54
- Başakşehir, Dolmabahçe'den lider çıktı
Toplam 29
Yorum
gajuva derbinin anlamını öğren sen. sıralama ile alakası yok ben onu söyleyim gerisini sen bul :)
- Ahmet Nur Çebi: “Doğru bir karardı"
Toplam 11
Yorum
gajuva aynı golü bjk atsa ve o pozisyona faul verseler ne olurdu sayın objektif geçinenler bir düşünsün. Buz gibi goldür öyle faul olmaz, öyle bir hamlede yere düşen adam futbolu bıraksın
- Öpücük tartışması!
Toplam 5
Yorum
konya PIS PIS TERINI ÖPMÜS IIIIIII
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