Osmanlıspor, Konyaspor'a konuk olacak
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın kapanış maçında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek, 6 maçlık galibiyet özlemine son veren başkent temsilcisi, Konya'da da 3 puanı hedefliyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde Romanya temsilci Steaua Bükreş'e yenilerek gruptan çıkma şansını son maça bırakan Osmanlıspor'da sarı kart cezalısı Ndiaye, Atiker Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
Takımının 5 golle en skorer ismi olan Ndiaye'nin dışında sakatlıkları bulunan Engin Bekdemir, Tugay Kacar ve Koray Altınay da bu maçta görev yapamayacak.
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 10:21
- Quaresma sarıda geçti!
Toplam 106
Yorum
noname besiktas zaten gecen seneden beri hakemler tarafından kollanıyor sasirmadık...
- Buz gibi faul
Toplam 8
Yorum
Siyah Evet cok zekiler, hakemler zaten Avrupa'da da bizi kolluyor ligde de. Ya allah askina bunu renkliler soylemesin hic degilse, komik oluyor.
- Trabzonspor çıkış arıyor
Toplam 5
Yorum
Sinan saruhan Yönetimle baskanlaErsun yanalin takımda uzun süre kalması lazım.başarı için şart nevzat aydın da çok zeki ve çalışkan sabir basarıyı getirir
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