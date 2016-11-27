 Osmanlıspor, Konyaspor'a konuk olacak – Fotomaç – 27 Kasım 2016
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    27 Kasım 2016, Pazar
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    Osmanlıspor, Konyaspor'a konuk olacak

    Osmanlıspor, Konyaspor'a konuk olacak

    Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın kapanış maçında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

    Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Özgür Yankaya yönetecek. Karşılaşma, UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan iki ekibin mücadelesine sahne olacak.

    Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek, 6 maçlık galibiyet özlemine son veren başkent temsilcisi, Konya'da da 3 puanı hedefliyor.

    UEFA Avrupa Ligi'nde Romanya temsilci Steaua Bükreş'e yenilerek gruptan çıkma şansını son maça bırakan Osmanlıspor'da sarı kart cezalısı Ndiaye, Atiker Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

    Takımının 5 golle en skorer ismi olan Ndiaye'nin dışında sakatlıkları bulunan Engin Bekdemir, Tugay Kacar ve Koray Altınay da bu maçta görev yapamayacak.

    1. 27 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 10:21
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