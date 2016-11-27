Öpücük tartışması!
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.
Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Marcelo Guedes, 54. dakikada attığı golle Medipol Başakşehir karşısında takımına beraberliği getirdi. Golden sonra büyük sevinç yaşanırken siyah-beyazlı futbolcular adeta tribünlerle bütünleşti. Bu sırada Marcelo'ya sarılan bir kadın taraftar Marcelo'yu adeta öpücüklere boğdu.
SARI KART GEREKİR Mİ?
Futbol müsabakalarında daha önce bu tarz gol sevinçlerinde taraftara koşan futbolculara çok kez sarı kart çıktığı biliniyor. Bazı futbolseverler geçmişteki örneklere dayanarak bu pozisyonda Marcelo'nun kart görmesi gerektiğini belirtti. Peki 2017 sezonu için FIFA oyun kuralları bu gol sevinci için ne diyor? Kural kitapçığının 12. maddesindeki 'Fauller ve Fena Hareketler' bölümünde taraftarla yaşanan gol sevinçleri hakkında, "Bir gol atıldığında oyuncu kutlama yapabilir ancak kutlama aşırıya kaçmamalıdır; koreografik kutlamalar cesaretlendirilmemelidir ve kutlamalar fazla zaman kaybına neden olmamalıdır." yorumu yer alıyor. Yani bu tür sevinçlere 'kesin olarak kart gösterilir' diye açık bir kural yok. Gol sevinçlerinde kartı gerektirecek kusurlu hareketler şu şekikde sıralanıyor.
-Bir Golün Kutlaması
Bir gol atıldığında oyuncu kutlama yapabilir ancak kutlama aşırıya kaçmamalıdır; koreografik kutlamalar cesaretlendirilmemelidir ve kutlamalar fazla zaman kaybına neden olmamalıdır.
Bir golü kutlamak için oyun alanının dışına çıkmak ihtar verilebilecek bir ihlal değildir ancak oyuncular oyun alanına en kısa zamanda geri dönmelidir. Aşağıdaki durumlarda bir oyuncuya ihtar verilmelidir:
• Oyun alanını çevreleyen parmaklıklara (tel örgülere) tırmanırsa
• Tahrik edici, alaycı veya kışkırtıcı hareketlerde bulunursa
• Başını veya yüzünü bir maske veya benzer bir cisimle kapatırsa
• Formasını çıkarır veya başını formasıyla kapatırsa.
*Sarı kart sınırında bulunan Marcelo kart görmesi durumunda F.Bahçe derbisinde takımını yalnız bırakacaktı.
SARI KART GEREKİR Mİ?
Futbol müsabakalarında daha önce bu tarz gol sevinçlerinde taraftara koşan futbolculara çok kez sarı kart çıktığı biliniyor. Bazı futbolseverler geçmişteki örneklere dayanarak bu pozisyonda Marcelo'nun kart görmesi gerektiğini belirtti. Peki 2017 sezonu için FIFA oyun kuralları bu gol sevinci için ne diyor? Kural kitapçığının 12. maddesindeki 'Fauller ve Fena Hareketler' bölümünde taraftarla yaşanan gol sevinçleri hakkında, "Bir gol atıldığında oyuncu kutlama yapabilir ancak kutlama aşırıya kaçmamalıdır; koreografik kutlamalar cesaretlendirilmemelidir ve kutlamalar fazla zaman kaybına neden olmamalıdır." yorumu yer alıyor. Yani bu tür sevinçlere 'kesin olarak kart gösterilir' diye açık bir kural yok. Gol sevinçlerinde kartı gerektirecek kusurlu hareketler şu şekikde sıralanıyor.
-Bir Golün Kutlaması
Bir gol atıldığında oyuncu kutlama yapabilir ancak kutlama aşırıya kaçmamalıdır; koreografik kutlamalar cesaretlendirilmemelidir ve kutlamalar fazla zaman kaybına neden olmamalıdır.
Bir golü kutlamak için oyun alanının dışına çıkmak ihtar verilebilecek bir ihlal değildir ancak oyuncular oyun alanına en kısa zamanda geri dönmelidir. Aşağıdaki durumlarda bir oyuncuya ihtar verilmelidir:
• Oyun alanını çevreleyen parmaklıklara (tel örgülere) tırmanırsa
• Tahrik edici, alaycı veya kışkırtıcı hareketlerde bulunursa
• Başını veya yüzünü bir maske veya benzer bir cisimle kapatırsa
• Formasını çıkarır veya başını formasıyla kapatırsa.
*Sarı kart sınırında bulunan Marcelo kart görmesi durumunda F.Bahçe derbisinde takımını yalnız bırakacaktı.
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:10
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Başakşehir, Dolmabahçe'den lider çıktı
Toplam 29
Yorum
gajuva derbinin anlamını öğren sen. sıralama ile alakası yok ben onu söyleyim gerisini sen bul :)
- Ahmet Nur Çebi: “Doğru bir karardı"
Toplam 11
Yorum
gajuva aynı golü bjk atsa ve o pozisyona faul verseler ne olurdu sayın objektif geçinenler bir düşünsün. Buz gibi goldür öyle faul olmaz, öyle bir hamlede yere düşen adam futbolu bıraksın
- Öpücük tartışması!
Toplam 5
Yorum
konya PIS PIS TERINI ÖPMÜS IIIIIII
Öpücük tartışması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.