Oğuzhan Özyakup: "Pozisyon kesinlikle..."

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile oynadıkları maçtan sonra Medipol Başakşehir ile oynanan maçın zorlu geçtiğini söyleyen Oğuzhan Özyakup, "Ağır bir maç geçirdik. Dinlenmek için 2 günümüz vardı ama daha önce de söylediğim gibi bu tempoya alışmamız lazım. Sonuçta Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde oynuyorsanız her zaman hazır olmak zorundasınız. İlk yarıda maça ağır başladık. O yorgunluğu üzerimizden atamadık. Benfica maçındaki gibi ikinci yarıda her şey elimizdeydi. Beraberliği erken bulduk ama maalesef ikinci golü bulamadık. Çarşamba günü oynanan ağır bir maçtan sonra 1-1'lik skor güzel." değerlendirmesinde bulundu.



Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın milli futbolcusu Oğuzhan Özyakup, son dakikalarda yerde kaldığı pozisyonla ilgili olarak, "Kesinlikle faul vardı. O konuyla ilgili açıklayacak bir şeyim yok." ifadelerini kullandı.

Benfica maçının ardından cumartesi günü oynamalarıyla ilgili olarak eleştirilerde bulunan Oğuzhan, şunları kaydetti:

"Napoli ve Benfica lig maçlarını pazar, pazartesi oynuyorlar. Biz de isterdik bir gün sonra oynamayı ama tempoya alışmamız lazım. İnşallah bu hafta iyi dinlenip, kupa maçını iyi geçirip Fenerbahçe maçına hazırlanırız. Öncelikle kupa maçımız var. O kupa maçını geçip sonra Fenerbahçe'ye hazırlanacağız."