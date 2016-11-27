''Naklen yayın ihalesini...''

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Futbol Federasyonu'na, yaptığı naklen yayın ihalesindeki bedeli yayıncı kuruluştan dolar olarak değil, TL olarak alması yönünde sözleşmeyi güncelleme çağrısı yaptı.

Merkez Bankası'nın para satarak piyasaya müdahalesini doğru bulmadığını belirten Zeybekci, 0.50 baz puan faiz artırımını da, Nasıl ki, son 8 ayda 2.5 puan aşağıya getirmeyi başardıysa, bununla ilgili bağımsız bir karar aldıysa son adımıyla da maksimum 0.50 puanlık müdahaleyle de tamamen bağımsız kendi almış olduğu bir karardır. Yani 2.5 düşürürken aferin, 0.50 artırırken kötü Merkez Bankası demeyeceğim. Bu anlamda bağımsız karar alma yetkisini ben onaylıyorum dedi.

BAKAN'DAN TFF'YE ÇAĞRI

Eximbank kredilerinin döviz bazındaki dönüşlerinin TL olarak yapılabilmesi imkanının sağlanmasının son derece önemli bir gelişme olduğunu, devletin TL'leşmesi, milli parayı istisnasız kullanması, hiçbir devlet kurumunun satın almalarda ve ihalelerde başka para birimlerini kullanmaması hassasiyetini benimsemek gerektiğini söyleyen Zeybekci, Türkiye Futbol Federasyonu'na da yayın ihalesinin bedelini TL olarak alması çağrısı yaptı.

Zeybekci, Futbol Federasyonu yaptığı ihalede buradan açıkça çağrıda bulunuyorum. Eğer bu sözleşme imzalanmadıysa bunun tekrar gözden geçirilerek TL olarak Futbol Federasyonu tarafından yayıncı kuruluşa 'Gel bu sözleşmeyi TL olarak yapalım, bana döviz getirme' diyecek bir şekilde dönüştürülmesinin de bence Türkiye'deki bu söylemi, bizim eğilimlerimize de destek verme anlamında cüzi bile olsa, sembolik de olsa önemli olduğunu düşünüyorum dedi.