Karabük zinciri kırdı
Süper Lig'in 12. haftasında Karabükspor, sahasında Gaziantep'i 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip böylece 4 hafta süren galibiyet hasretine de son vermiş oldu. Karabükspor'a üç puanı getiren golleri 18. dakikada Yatabare ve 34. dakikada penaltıdan Traore attı. Antepli Kolar 24. dakikada kırmızı kart gördü.
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Başakşehir, Dolmabahçe'den lider çıktı
Toplam 29
Yorum
gajuva derbinin anlamını öğren sen. sıralama ile alakası yok ben onu söyleyim gerisini sen bul :)
- Ahmet Nur Çebi: “Doğru bir karardı"
Toplam 11
Yorum
gajuva aynı golü bjk atsa ve o pozisyona faul verseler ne olurdu sayın objektif geçinenler bir düşünsün. Buz gibi goldür öyle faul olmaz, öyle bir hamlede yere düşen adam futbolu bıraksın
- Öpücük tartışması!
Toplam 5
Yorum
konya PIS PIS TERINI ÖPMÜS IIIIIII
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