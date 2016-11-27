 Karabük zinciri kırdı – Fotomaç – 27 Kasım 2016
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    27 Kasım 2016, Pazar
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    Karabük zinciri kırdı

    Karabük zinciri kırdı
    'in 12. haftasında , sahasında 'i 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip böylece 4 hafta süren galibiyet hasretine de son vermiş oldu. Karabükspor'a üç puanı getiren golleri 18. dakikada Yatabare ve 34. dakikada penaltıdan Traore attı. Antepli Kolar 24. dakikada kırmızı kart gördü.
    1. 27 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:34
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