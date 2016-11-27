 Antalya tam yol – Fotomaç – 27 Kasım 2016
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    27 Kasım 2016, Pazar
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    Antalya tam yol

    Antalya tam yol

    Kırmızı-beyazlılar ligde zor günler geçiren Adanaspor’u Motta’nın attığı tek golle geçti, sahadan 3 puanla ayrıldı. Puanını 15’e çıkartıp maç fazlasıyla 9. sıraya yükseldi.

    'in 12. haftasında , konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 mağlup etti. 14. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Deniz'in yerden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Hayrullah'ta kaldı. 44'te iki defans oyuncusunu çalımlayarak sağ çaprazdan ceza sahasına giren Deniz Kadah'ın vuruşunda, meşin yuvarlak Hayrullah'ın müdahalesiyle yan direğe çarptı. Altıpas üzerinde boşta kalan topu ağlara gönderen Motta, takımını öne geçirdi: 1-0. 46. dakikada Cem'in ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta, kaleci Ferhat iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti. 90+2. dakikada Ahmet'in ceza yayı üzerinden vuruşunda, Ferhat topu kornere çeldi. Maç 'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

    ÇALIMBAY MEMNUN
    Antalyaspor'un hocası Rıza Çalımbay Adana karşısında alınan 3 puandan dolayı memnun olduğunu söyledi. Çalımbay, "M.Başakşehir, Fenerbahçe, Bursaspor ve Kasımpaşa maçlarımız var. Hepsi final gibi. Bunlardan en iyi sonuçları almaya çalışacağız" diye konuştu.

    1-0'A ABONE
    Antalya oynadığı son dört maçtan 1-0'lık skorla ayrıldı. Kayseri ve Trabzon'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Antalyaspor evinde oynadığı G.Birliği ve Adana maçlarını da aynı skorla kazandı.
    1. 27 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:33
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