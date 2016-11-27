Antalya tam yol
Kırmızı-beyazlılar ligde zor günler geçiren Adanaspor’u Motta’nın attığı tek golle geçti, sahadan 3 puanla ayrıldı. Puanını 15’e çıkartıp maç fazlasıyla 9. sıraya yükseldi.
Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor, konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 mağlup etti. 14. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Deniz'in yerden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Hayrullah'ta kaldı. 44'te iki defans oyuncusunu çalımlayarak sağ çaprazdan ceza sahasına giren Deniz Kadah'ın vuruşunda, meşin yuvarlak Hayrullah'ın müdahalesiyle yan direğe çarptı. Altıpas üzerinde boşta kalan topu ağlara gönderen Motta, takımını öne geçirdi: 1-0. 46. dakikada Cem'in ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta, kaleci Ferhat iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti. 90+2. dakikada Ahmet'in ceza yayı üzerinden vuruşunda, Ferhat topu kornere çeldi. Maç Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
ÇALIMBAY MEMNUN
Antalyaspor'un hocası Rıza Çalımbay Adana karşısında alınan 3 puandan dolayı memnun olduğunu söyledi. Çalımbay, "M.Başakşehir, Fenerbahçe, Bursaspor ve Kasımpaşa maçlarımız var. Hepsi final gibi. Bunlardan en iyi sonuçları almaya çalışacağız" diye konuştu.
1-0'A ABONE
Antalya oynadığı son dört maçtan 1-0'lık skorla ayrıldı. Kayseri ve Trabzon'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Antalyaspor evinde oynadığı G.Birliği ve Adana maçlarını da aynı skorla kazandı.
ÇALIMBAY MEMNUN
Antalyaspor'un hocası Rıza Çalımbay Adana karşısında alınan 3 puandan dolayı memnun olduğunu söyledi. Çalımbay, "M.Başakşehir, Fenerbahçe, Bursaspor ve Kasımpaşa maçlarımız var. Hepsi final gibi. Bunlardan en iyi sonuçları almaya çalışacağız" diye konuştu.
1-0'A ABONE
Antalya oynadığı son dört maçtan 1-0'lık skorla ayrıldı. Kayseri ve Trabzon'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Antalyaspor evinde oynadığı G.Birliği ve Adana maçlarını da aynı skorla kazandı.
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:33
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Başakşehir, Dolmabahçe'den lider çıktı
Toplam 29
Yorum
gajuva derbinin anlamını öğren sen. sıralama ile alakası yok ben onu söyleyim gerisini sen bul :)
- Ahmet Nur Çebi: “Doğru bir karardı"
Toplam 11
Yorum
gajuva aynı golü bjk atsa ve o pozisyona faul verseler ne olurdu sayın objektif geçinenler bir düşünsün. Buz gibi goldür öyle faul olmaz, öyle bir hamlede yere düşen adam futbolu bıraksın
- Öpücük tartışması!
Toplam 5
Yorum
konya PIS PIS TERINI ÖPMÜS IIIIIII
Antalya tam yol haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.