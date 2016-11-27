Akhisar’dan tek kurşun
Süper Lig'de Akhisar Belediyespor sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Ege takımına galibiyeti getiren sayı 8'de Sissoko'nun ayağından geldi. Bu sonucun ardından Akhisar puanını 13'e yükselerek 11. sıraya yükseldi. Kasımpaşa 12 puanda kaldı. Tolunay Kafkas'ın öğrencileri, maç sonu büyük sevinç yaşadı.
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Başakşehir, Dolmabahçe'den lider çıktı
Toplam 29
Yorum
gajuva derbinin anlamını öğren sen. sıralama ile alakası yok ben onu söyleyim gerisini sen bul :)
- Ahmet Nur Çebi: “Doğru bir karardı"
Toplam 11
Yorum
gajuva aynı golü bjk atsa ve o pozisyona faul verseler ne olurdu sayın objektif geçinenler bir düşünsün. Buz gibi goldür öyle faul olmaz, öyle bir hamlede yere düşen adam futbolu bıraksın
- Öpücük tartışması!
Toplam 5
Yorum
konya PIS PIS TERINI ÖPMÜS IIIIIII
Akhisar’dan tek kurşun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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