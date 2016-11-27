 Akhisar’dan tek kurşun – Fotomaç – 27 Kasım 2016
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    27 Kasım 2016, Pazar
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    Akhisar’dan tek kurşun

    Akhisar’dan tek kurşun
    'de sahasında konuk ettiği 'yı 1-0 mağlup etti. Ege takımına galibiyeti getiren sayı 8'de Sissoko'nun ayağından geldi. Bu sonucun ardından Akhisar puanını 13'e yükselerek 11. sıraya yükseldi. Kasımpaşa 12 puanda kaldı. Tolunay Kafkas'ın öğrencileri, maç sonu büyük sevinç yaşadı.
    1. 27 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:35
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