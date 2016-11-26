Taktik falan yok!
Zorya Luhansk maçının ilk yarısındaki kötü futbol, Dick Advocaat’ı çıldırttı: “Sanırım G.Saray’ı yendiğimiz için bize bir kupa verdiler” şeklindeki alaycı ifadelerle oyuncularını fırçalayan sarı-lacivertli hoca, “Size taktik falan yok. Çıkın oynayın, beni uğraştırmayın” dedi.
Zorya Luhansk'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, maçı ikinci yarıdaki arzulu futbolu ile kazandı. Bu arzuyu ve coşkuyu tetikleyen ise devre arasında Dick Advocaat'tan yedikleri fırçaydı! İlk yarıdaki futbolla çılgına dönen Hollandalı teknik direktör, soyunma odasında oyuncularını fena haşladı. "Sanırım Galatasaray'ı yendiğimiz için bize bir kupa verdiler" diyerek alaycı bir üslupla sözlerine başlayan tecrübeli çalıştırıcı, "Ama nedense ben o kupayı göremiyorum. Bir de bir şey soracağım; bu akşam bu maçı neden oynuyoruz. Bilen varsa bana söylesin. Yoksa hakeme gidip maçı tatil etmesini mi söyleyeyim?" diye konuştu.
TERCİH SİZE KALMIŞ
Hızını alamayan Advocaat, üç kez peş peşe "Avrupa'da da olmak istiyor musunuz, yoksa sadece Türkiye Ligi'nde mi devam etmeyi tercih ediyorsunuz?" dedikten sonra şu ifadeleri kullandı: "Size taktik falan vermiyorum. Tercihinizi yapın. Ya iki kulvarda devam ederiz ya da sadece ligde. Karışmıyorum, istediğinizi yapın, beni de daha fazla uğraştırmayın!"
CİDDİYET BEYLER
Bu sözlerin ardından soyunma odasında kaptan Volkan Demirel'in, "Haydi beyler ciddiyet" sözleri işitildi. Advocaat'tan fırçayı yiyen Fenerbahçeli futbolcular, ikinci yarıda futbol ve gol şov yapıp maçı kazandı.
Emre BOL
TERCİH SİZE KALMIŞ
Hızını alamayan Advocaat, üç kez peş peşe "Avrupa'da da olmak istiyor musunuz, yoksa sadece Türkiye Ligi'nde mi devam etmeyi tercih ediyorsunuz?" dedikten sonra şu ifadeleri kullandı: "Size taktik falan vermiyorum. Tercihinizi yapın. Ya iki kulvarda devam ederiz ya da sadece ligde. Karışmıyorum, istediğinizi yapın, beni de daha fazla uğraştırmayın!"
CİDDİYET BEYLER
Bu sözlerin ardından soyunma odasında kaptan Volkan Demirel'in, "Haydi beyler ciddiyet" sözleri işitildi. Advocaat'tan fırçayı yiyen Fenerbahçeli futbolcular, ikinci yarıda futbol ve gol şov yapıp maçı kazandı.
Emre BOL
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 03:11
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