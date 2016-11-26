Quaresma sarıda geçti!
Beşiktaş'ın kart sınırındaki oyuncusu Quaresma'nın maçın son dakikasında rakibini indirdiği pozisyonda hakem Cüneyt Çakır kartına başvurmadı. Gelecek hafta derbide F.Bahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ın en önemli kozu olan Portekizli oyuncu, Kadıköy'de forma giyebilecek.
Beşiktaş'ın sahasında F.Bahçe derbisi öncesi Medipol Başakşehir'i ağırladığı maçta Beşiktaş'ta sarı kart sınırında olan oyuncuların fazlalığı teknik direktör Şenol Güneş'i düşündürüyordu. Bu karşılaşmada Atiba, Marcelo ve Quaresma sarı kart görmeleri durumunda F.Bahçe maçında cezalı duruma düşecekti.
RAKİBE ÇİFT DALDI
Kartal bu maçta son düdükle birlikte fire vermedi ancak maçın son bölümünde siyah-beyayazlıların yüreği ağızlara geldi. Quaresma rakibini kayarak indirdi. Medipol Başakşehirliler pozisyona itiraz ederken Cüneyt Çakır kartına başvurmadı. Sarı kart sınırındaki Quaresma böylece Kadıköy'deki maçta oynama hakkı kazandı.
Bu karar ekran başından maçı takip eden F.Bahçelileri bir hayli sinirlendi. İşte sosyal medyada pozisyonla ilgili yapılan yorumlar:
Quaresma'nın dokunulmazlığı mı var?
-Quaresma son dakikada sarı kartı yese herhalde hiç birimiz itiraz etmezdi. Q7 daha dikkatli olmalı.
- Quaresma hakemler sayesinde Kadıköy'e geliyor. Önce Mete Kalkavan, şimdi Cüneyt Çakır korumasına aldı.
-Cüneyt Çakır, Quaresma derbide oynayacak, dedi...
- Haftaya Quaresma gibi bir yıldızı canlı izleyeceksiniz işte. Sevinmeniz gerekir :)
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:59
- Ahmet Nur Çebi: “Doğru bir karardı"
Toplam 9
Yorum
hgt lafa bak doğru kararmış ne demesini bekliyorsunuz bjk yöneticisinin yanlış mı diyecek çok dürüst kulüp canım
- Ahmet Nur Çebi: “Doğru bir karardı"
Toplam 9
Yorum
efe Beşiktaşın şu ligde oynamasını hiç istemiyorum.Bu nedir yavv herkes ağlıyor.Yav kardeşim kabul edeceksiniz Şmpiyon BEŞİKTAŞ..yorgun olmamıza rağmen yine yenilmedik.Haftaya Fenerbahçe maçında kaybettiğimiz 2 puanı kazanarak telafi edecez.Kimse yaygara koparmasın,yok efendim kadıköyde yenilmiyorlar fasafiso psikolojik taktik bizde yemez.Fener maça hızlı başlar,kontradan 1 tane sallar,kontrolsüz bişekilde tekrar gelirler 2'yi sallar,firikikten 3'ü sallar,sonrada Fener taraftar baskısıyla karambolden bir gol bulur Maç FB:1BJK:3 biter. bu kadar basit
- Oğuzhan Özyakup: "Pozisyon kesinlikle..."
Toplam 4
Yorum
bjk kırmızı daireni n içine bakacaksınız kör renklilerr!!!
Quaresma sarıda geçti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.