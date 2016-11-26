Öpücük tartışması!
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.
SARI KART GEREKİR Mİ?
Futbol müsabakalarında daha önce bu tarz gol sevinçlerinde taraftara koşan futbolculara çok kez sarı kart çıktığı biliniyor. Bazı futbolseverler geçmişteki örneklere dayanarak bu pozisyonda Marcelo'nun kart görmesi gerektiğini belirtti. Peki 2017 sezonu için FIFA oyun kuralları bu gol sevinci için ne diyor? Kural kitapçığının 12. maddesindeki 'Fauller ve Fena Hareketler' bölümünde taraftarla yaşanan gol sevinçleri hakkında, "Bir gol atıldığında oyuncu kutlama yapabilir ancak kutlama aşırıya kaçmamalıdır; koreografik kutlamalar cesaretlendirilmemelidir ve kutlamalar fazla zaman kaybına neden olmamalıdır." yorumu yer alıyor. Yani bu tür sevinçlere 'kesin olarak kart gösterilir' diye açık bir kural yok. Gol sevinçlerinde kartı gerektirecek kusurlu hareketler şu şekikde sıralanıyor.
-Bir Golün Kutlaması
Bir gol atıldığında oyuncu kutlama yapabilir ancak kutlama aşırıya kaçmamalıdır; koreografik kutlamalar cesaretlendirilmemelidir ve kutlamalar fazla zaman kaybına neden olmamalıdır.
Bir golü kutlamak için oyun alanının dışına çıkmak ihtar verilebilecek bir ihlal değildir ancak oyuncular oyun alanına en kısa zamanda geri dönmelidir. Aşağıdaki durumlarda bir oyuncuya ihtar verilmelidir:
• Oyun alanını çevreleyen parmaklıklara (tel örgülere) tırmanırsa
• Tahrik edici, alaycı veya kışkırtıcı hareketlerde bulunursa
• Başını veya yüzünü bir maske veya benzer bir cisimle kapatırsa
• Formasını çıkarır veya başını formasıyla kapatırsa.
*Sarı kart sınırında bulunan Marcelo kart görmesi durumunda F.Bahçe derbisinde takımını yalnız bırakacaktı.
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:01
- Ahmet Nur Çebi: “Doğru bir karardı"
Toplam 9
Yorum
hgt lafa bak doğru kararmış ne demesini bekliyorsunuz bjk yöneticisinin yanlış mı diyecek çok dürüst kulüp canım
- Ahmet Nur Çebi: “Doğru bir karardı"
Toplam 9
Yorum
efe Beşiktaşın şu ligde oynamasını hiç istemiyorum.Bu nedir yavv herkes ağlıyor.Yav kardeşim kabul edeceksiniz Şmpiyon BEŞİKTAŞ..yorgun olmamıza rağmen yine yenilmedik.Haftaya Fenerbahçe maçında kaybettiğimiz 2 puanı kazanarak telafi edecez.Kimse yaygara koparmasın,yok efendim kadıköyde yenilmiyorlar fasafiso psikolojik taktik bizde yemez.Fener maça hızlı başlar,kontradan 1 tane sallar,kontrolsüz bişekilde tekrar gelirler 2'yi sallar,firikikten 3'ü sallar,sonrada Fener taraftar baskısıyla karambolden bir gol bulur Maç FB:1BJK:3 biter. bu kadar basit
- Oğuzhan Özyakup: "Pozisyon kesinlikle..."
Toplam 4
Yorum
bjk kırmızı daireni n içine bakacaksınız kör renklilerr!!!
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