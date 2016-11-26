Karabükspor ilk yarıda bitirdi
Karabükspor maçı 10 kişi tamamlayan Gaziantepspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta maçında Karabükspor sahasında Gaziantepspor'u ağırladı.
Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takım 18. dakikada Mustapha Yatabare ile öne geçerken, 25. dakikada rakip takımda Daniel Kolar gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Rakipi bir kişi eksik oyuna devam eden Karabükspor ise ikinci golü bulmakta zorlanmadı. 34. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviren Abdou Razack Traore farkı ikiye çıkardı: 2-0
İkinci yarıda karşılıklı ataklar olsa da maçta başka gol olmadı ve Karabükspor ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı ve haftayı 3 puanla kapattı.
Bu sonucun ardından Karabükspor puanını 17'ye yükseltti,
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 15:20
- Yılın golcüsü Persie
Toplam 5
Yorum
I.D.33 v.pereira zamaninda futbola küstürüldü diye o sene istedigimiz cikisi veremedi bir senesi harcandi.Simdi düzeldi gercekten bu cok iyi.
- Emenike kendi biletini kesti
Toplam 5
Yorum
fener samimiyetsiz adam bi maçta süper bi maçta dökülüyo
- Tolga Ciğerci şoku
Toplam 7
Yorum
kadro bu kadro derbide yer almalıydı
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