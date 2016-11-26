 Karabükspor ilk yarıda bitirdi – Fotomaç – 26 Kasım 2016
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    26 Kasım 2016, Cumartesi
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    Karabükspor ilk yarıda bitirdi

    Karabükspor ilk yarıda bitirdi

    Karabükspor maçı 10 kişi tamamlayan Gaziantepspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

    Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta maçında Karabükspor sahasında Gaziantepspor'u ağırladı.

    Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takım 18. dakikada Mustapha Yatabare ile öne geçerken, 25. dakikada rakip takımda Daniel Kolar gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Rakipi bir kişi eksik oyuna devam eden Karabükspor ise ikinci golü bulmakta zorlanmadı. 34. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviren Abdou Razack Traore farkı ikiye çıkardı: 2-0

    İkinci yarıda karşılıklı ataklar olsa da maçta başka gol olmadı ve Karabükspor ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı ve haftayı 3 puanla kapattı.

    Bu sonucun ardından Karabükspor puanını 17'ye yükseltti,

    1. 26 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:20
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