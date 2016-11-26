Antalyaspor Motta ile güldü!
Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta maçında Antalyaspor, konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 yendi.
Maçın 3. dakikasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Deniz Kadah'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Hayrullah Mert Akyüz'de kaldı.
10. dakikada Tevfik Altındağ'ın pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Koman'ın şutunda, kaleci Ferhat Kaplan, yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.
14. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Deniz Kadah'ın yerden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Hayrullah Mert Akyüz'de kaldı.
15. dakikada Celustka'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mbilla'nın vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu tamamlayan Sakıb Aytaç'ın şutunda, meşin yuvarlak defansın müdahalesiyle kornere çıktı.
24. dakikada Danilo'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, topa iyi yükselen Diego meşin yuvarlağı Deniz Kadah'a indirdi. Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda top kaleci Mert Akyüz'den döndü. Dönen topa altıpas içerisinde yükselen Mbilla'nın, kaleci Hayrullah Mert Akyüz'e faul yaptığı belirlendi.
40. dakikada Cem Özdemir'in sağ kanattan yaptığı ortada, ceza sahasında topla buluşan Edgar Da Silva'nın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak Ferhat Kaplan'da kaldı.
44. dakikada Antalyaspor karşılaşmada öne geçti. İki defans oyuncusu çalımlayarak sağ çaprazdan ceza sahasına giren Deniz Kadah'ın vuruşunda, meşin yuvarlak Hayrullah Mert Akyüz'ün müdahalesiyle yan direğe çarptı. Altıpas üzerinde boşta kalan topu ağlara gönderen Motta, takımını öne geçirdi: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
46. dakikada Cem Özdemir'in ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta, kaleci Ferhat Kaplan iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.
49. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Cem Özdemir'in ceza sahasına ortasında, Edgar Da Silva'nın kafa vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan'ın müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına döndü.
68. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Diego'nun kaleye şutunda, kaleci Hayrullah Mert Akyüz, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
69. dakikada Motta'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Hayrullah Mert Akyüz, kornere tokatlamayı başardı.
78. dakikada ani gelişen Antalyaspor atağında, sağ kanattan ceza sahasına giren Danilo'nun şutunda, meşin yuvarlak kaleci Hayrullah Mert Akyüz'ün müdahalesiyle oyun alanına döndü. Dönen topu tamamlayan Celustka'nın vuruşunda, top açık farkla auta çıktı.
90+2. dakikada Ahmet Bahçıvan'ın ceza yayı üzerinden vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.
90+3. dakikada ani gelişen Antalyaspor atağında, sol çaprazdan ceza sahasına giren Eto'o'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Hayrullah Mert Akyüz'ün müdahalesiyle oyun alanına döndü.
Karşılaşma, Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılamanın ikinci yarısını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da takip etti.
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:12
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Toplam 18
Yorum
Hakan 31 Süper ligde bütün takımlar bizden iyi çıkıyor ne zaman kontra atak oynayabilen bi takım olacaz merak ediyorum saygılar...
- Quaresma sarıda geçti!
Toplam 44
Yorum
BJK 1903 ya bu fenerller ne komik hala sacma sapan yorum yapiyorlar cüneyt cakiri elestiriyorlar neymis efendim BESIKTAS hakemle bile basaksehiri yenemedi iyide arkadaslar bu sacma yorumu yapiyorsunuzda siz basaksehire yenilince hakem sayesindemi yenildiniz veya gs evinde yenilince basaksehire noldu hakem sayesindemi yenildiler yok adamlar top oynuyor HELAL olsun fb ve gs gibi aglamiyorlar adamca cikip maclarini oynuyorlar ve su an bence liderligide hak ediyorlar fazlasiyla bence.
- Öpücük tartışması!
Toplam 1
Yorum
Emre Oooooo marcelo noluyoruz
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