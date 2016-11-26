Akhisar 3'lük attı
Akhisar, Kasımpaşa'yı 1-0 yendi ve üç hafta sonra 3 puanı hatırladı.
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Akhisar Belediyespor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı.
Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maça hızlı başlayan Akhisar Belediyespor, 8 . dakikada Abdoul Sissoko'nun golüyle ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarda iki taraf da başka gol bulamazken mücadele ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Bu galibiyetle üç haftalık galibiyet hasretine son veren Akhisar Belediyespor puanını 13'e yükseltirken, Kasımpaşa 12 puanla haftayı tamamladı.
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 17:52
- "Benim değerim 100 milyon€"
Toplam 8
Yorum
net aklını kullansaydı ve profesyonel yaşasaydı değeri artardı zaten iyi bir değeri vardı ama hatalarından gittiği büyük takımlarda tutunamadı
- Levent Nazifoğlu'dan Galatasaray taraftarına müjde
Toplam 10
Yorum
1905 Lines Sabriden iyi boşuna yaktı hoca, Linesi takıma kazandır. Bruma çok top eziyor ayar ver. Hakemler organize puanları yiyor sert ol biraz
- İşte Aslan bu
Toplam 15
Yorum
Bilinmeyen adam galatasaray bu sene şampiyonluğu alması için Selçuk'u göndermesi lazım
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