 Akhisar 3'lük attı – Fotomaç – 26 Kasım 2016
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    26 Kasım 2016, Cumartesi
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    Akhisar 3'lük attı

    Akhisar 3'lük attı

    Akhisar, Kasımpaşa'yı 1-0 yendi ve üç hafta sonra 3 puanı hatırladı.

    Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Akhisar Belediyespor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı.

    Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maça hızlı başlayan Akhisar Belediyespor, 8 . dakikada Abdoul Sissoko'nun golüyle ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarda iki taraf da başka gol bulamazken mücadele ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

    Bu galibiyetle üç haftalık galibiyet hasretine son veren Akhisar Belediyespor puanını 13'e yükseltirken, Kasımpaşa 12 puanla haftayı tamamladı.

    1. 26 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:52
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