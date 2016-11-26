Ahmet Nur Çebi: “Doğru bir karardı"
Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, Başakşehir'in son dakikada iptal edilen golü hakkında, "Şahsi bir sporsever olarak söyleyebilirim; kesinlikle çekip düşürdüğü bir yerde faul verdi, doğru bir karardı” şeklinde konuştu.
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, evinde Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan siyah-beyazlı kulübün 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın ikinci devre daha iyi oynadığına dikkat çekerek, "Her iki takımın da ligde bulunduğu yer zaten maçın çetin geçeceğini gösteriyordu, nitekim de öyle oldu. İlk devre çok iyi bir Başakşehir seyrettik. İkinci devre toparlanmış bir Beşiktaş. İkinci devrelerde daha iyi toparlanıp oynuyoruz, inşallah bunu ilk devrelere taşıyabiliriz. Bizim için önemli bir maçtı, alabilsek çok iyi olacaktı. Başakşehir'i de tebrik ediyoruz. Onlarda güçlü ve iyi bir takım" dedi.
"Fenerbahçe maçının bir farkı yok"
Çebi, Fenerbahçe derbisiyle ilgili ise, "Başakşehir gibi o da önemli bir maç. Hepsi o, bir fark olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.
"Bunlar mazeret olamaz"
"Başakşehir maçının, Avrupa maçından sonrasına denk gelmesinin bir dezavantaj oluşturduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna ise Çebi, "Siz büyük bir takımsınız. Her maç Avrupa maçının sonrasına gelecektir Avrupa'da maç yaptığımız sürece. Dolayısıyla bunlar mazeret olamaz" cevabını verdi.
"Doğru karardı"
Maçın hakemi hakkındaki soruyu da cevaplayan Çebi, "Şahsi bir sporsever olarak söyleyebilirim; kesinlikle çekip düşürdüğü bir yerde faul verdi, doğru bir karardı" şeklinde konuştu.
"Taraftarımızın keyifle Fenerbahçe stadında maç seyretmesi lazım"
Fenerbçe maçında Beşiktaş taraftarlarının da yer almasını değerlendiren Ahmet Nur Çebi, "Beşiktaş her sene efendi. Bunu bu sene daha iyi algılatmamız lazım. Dolayısıyla bizim taraftarımızın zevkiyle, keyfiyle yıllar sonra gidip Fenerbahçe stadında maç seyretmesi lazım. Onlardan da bunu bekliyoruz. Hiç tereddüdümüz yok" açıklamasında bulundu.
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:11
- Ahmet Nur Çebi: “Doğru bir karardı"
Toplam 9
Yorum
hgt lafa bak doğru kararmış ne demesini bekliyorsunuz bjk yöneticisinin yanlış mı diyecek çok dürüst kulüp canım
- Ahmet Nur Çebi: “Doğru bir karardı"
Toplam 9
Yorum
efe Beşiktaşın şu ligde oynamasını hiç istemiyorum.Bu nedir yavv herkes ağlıyor.Yav kardeşim kabul edeceksiniz Şmpiyon BEŞİKTAŞ..yorgun olmamıza rağmen yine yenilmedik.Haftaya Fenerbahçe maçında kaybettiğimiz 2 puanı kazanarak telafi edecez.Kimse yaygara koparmasın,yok efendim kadıköyde yenilmiyorlar fasafiso psikolojik taktik bizde yemez.Fener maça hızlı başlar,kontradan 1 tane sallar,kontrolsüz bişekilde tekrar gelirler 2'yi sallar,firikikten 3'ü sallar,sonrada Fener taraftar baskısıyla karambolden bir gol bulur Maç FB:1BJK:3 biter. bu kadar basit
- Oğuzhan Özyakup: "Pozisyon kesinlikle..."
Toplam 4
Yorum
bjk kırmızı daireni n içine bakacaksınız kör renklilerr!!!
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