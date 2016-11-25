 TFF’den son uyarı – Fotomaç – 25 Kasım 2016
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    25 Kasım 2016, Cuma
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    ’den son uyarı

    TFF’den son uyarı
    Başkanvekili , "Süper Lig kulüplerinin toplam 5 milyar TL borcu var" dedi. Güreli, "Bundan sonra gelir gider dengesinde sorun olan kulüplere puan silme cezası uygulayacağız. Lütfen bizimle mali konularda görüşülsün. Bu son şans" uyarısını yaptı.
    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:38
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