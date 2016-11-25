TFF’den son uyarı
TFF Başkanvekili Hüsnü Güreli, "Süper Lig kulüplerinin toplam 5 milyar TL borcu var" dedi. Güreli, "Bundan sonra gelir gider dengesinde sorun olan kulüplere puan silme cezası uygulayacağız. Lütfen bizimle mali konularda görüşülsün. Bu son şans" uyarısını yaptı.
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:38
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