Paşa deplasmanda, Akhisar evinde kayıp
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Akhisar Belediyespor'la karşılaşacak Kasımpaşa, rakibini yenerek son dönemde yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor.
İstanbul temsilcisi, ligde topladığı 12 puanla 10. basamakta yer alıyor.
Ligde çıktığı son 3 karşılaşmada galibiyet alamayan Tolunay Kafkas yönetimindeki Akhisar Belediyespor ise topladığı 10 puanla 16. sırada bulunuyor.
Akhisar Belediyespor ile Kasımpaşa arasında Manisa 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 16.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Tolga Özkalfa yönetecek.
- Kasımpaşa, Özdeş ile yükselişte
Teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde ligin 5. haftasında Bursaspor'a 1-0 mağlup olan Kasımpaşa, daha sonra çıkış yakaladı.
Bursa deplasmanından sonra sahasında Kayserispor'u 3-1 ile geçen lacivert-beyazlılar, ardından Gaziantepspor'la berabere kaldı. İstanbul ekibi, daha sonra Osmanlıspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarını kazandı. Son 6 haftadaki tek mağlubiyetini deplasmanda Atiker Konyaspor karşısında alan İstanbul temsilcisi, son hafta ise sahasında Kardemir Karabükspor ile berabere kaldı.
Lacivert-beyazlılar bu süreçte rakip fileleri 10 kez havalandırırken, kalesinde 7 gol gördü.
- Kasımpaşa deplasmanda kayıp
Ligde oynadığı 11 maçta 5 kez rakiplerine yenilen Kasımpaşa, bu mücadelelerin 4'ünü deplasmanda kaybetti.
Topladığı 12 puanın 9'unu sahasında kazanan lacivert-beyazlılar, deplasmanda ise oldukça kötü bir grafik sergiledi.
Sırasıyla Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Bursaspor, Osmanlıspor ve Atiker Konyaspor deplasmanlarına çıkan İstanbul temsilcisi, bu maçlarda sadece Ankara deplasmanından galibiyetle döndü.
Kasımpaşa, oynadığı 5 deplasman karşılaşmasında rakip fileleri 4 kez havalandırırken, kalesinde 9 gol gördü.
- Akhisar Belediyespor, evinde kaybediyor
Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Akhisar Belediyespor, evinde kötü bir performans sergiliyor.
Sahasında Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye yenilen yeşil-siyahlılar, ligin 6. haftasında ise Gençlerbirliği ile berabere kalarak ilk iç saha puanını almıştı.
Manisa temsilcisi, evindeki tek galibiyetini ise Adanaspor'a karşı 1-0'lık skorla elde etmişti.
Akhisar Belediyespor, sahasında oynadığı bu 5 karşılaşmada 3 gol kaydederken, kalesinde ise 8 gole engel olamadı.
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 10:44
- Beşiktaş evinde yenilmiyor ama...
Toplam 8
Yorum
BJK_LEE BENFİCA GİBİ BİR TAKIM 30 DAKİKADA 3 GOL YİYORSA MEDİPOL BAŞAKŞEHİRİN BURDA ŞANSI YOK DEMEKTİR.! MAÇIN SKORU BEŞİKTAŞ: 3 M.BAŞAKŞEHİR: 1
- Adaylar beklemede!
Toplam 9
Yorum
Yasama Yılmaz Vural'ın maliyeti düşük, bu halde aldığı takımı şampiyon yaparsa seneye devam eder. Şartlı sözleşme yapılsın bence çok iyi olur.
- Bir Kjaer klasiği!
Toplam 5
Yorum
Perde Bu adam önümüzdeki yıl FB'nin kaptanı olmalı. Hem liderlik özelliği var, hem takımı için oynuyor, hem de FB'yi seviyor.
Paşa deplasmanda, Akhisar evinde kayıp haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.