Paşa deplasmanda, Akhisar evinde kayıp

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde iyi bir performans sergileyen lacivert-beyazlılar, ligde oynadığı son 6 karşılaşmanın sadece birinde sahadan puansız ayrıldı.

İstanbul temsilcisi, ligde topladığı 12 puanla 10. basamakta yer alıyor.

Ligde çıktığı son 3 karşılaşmada galibiyet alamayan Tolunay Kafkas yönetimindeki Akhisar Belediyespor ise topladığı 10 puanla 16. sırada bulunuyor.

Akhisar Belediyespor ile Kasımpaşa arasında Manisa 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 16.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Tolga Özkalfa yönetecek.

- Kasımpaşa, Özdeş ile yükselişte

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde ligin 5. haftasında Bursaspor'a 1-0 mağlup olan Kasımpaşa, daha sonra çıkış yakaladı.

Bursa deplasmanından sonra sahasında Kayserispor'u 3-1 ile geçen lacivert-beyazlılar, ardından Gaziantepspor'la berabere kaldı. İstanbul ekibi, daha sonra Osmanlıspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarını kazandı. Son 6 haftadaki tek mağlubiyetini deplasmanda Atiker Konyaspor karşısında alan İstanbul temsilcisi, son hafta ise sahasında Kardemir Karabükspor ile berabere kaldı.

Lacivert-beyazlılar bu süreçte rakip fileleri 10 kez havalandırırken, kalesinde 7 gol gördü.

- Kasımpaşa deplasmanda kayıp

Ligde oynadığı 11 maçta 5 kez rakiplerine yenilen Kasımpaşa, bu mücadelelerin 4'ünü deplasmanda kaybetti.

Topladığı 12 puanın 9'unu sahasında kazanan lacivert-beyazlılar, deplasmanda ise oldukça kötü bir grafik sergiledi.

Sırasıyla Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Bursaspor, Osmanlıspor ve Atiker Konyaspor deplasmanlarına çıkan İstanbul temsilcisi, bu maçlarda sadece Ankara deplasmanından galibiyetle döndü.

Kasımpaşa, oynadığı 5 deplasman karşılaşmasında rakip fileleri 4 kez havalandırırken, kalesinde 9 gol gördü.

- Akhisar Belediyespor, evinde kaybediyor

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Akhisar Belediyespor, evinde kötü bir performans sergiliyor.

Sahasında Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye yenilen yeşil-siyahlılar, ligin 6. haftasında ise Gençlerbirliği ile berabere kalarak ilk iç saha puanını almıştı.

Manisa temsilcisi, evindeki tek galibiyetini ise Adanaspor'a karşı 1-0'lık skorla elde etmişti.

Akhisar Belediyespor, sahasında oynadığı bu 5 karşılaşmada 3 gol kaydederken, kalesinde ise 8 gole engel olamadı.