İşte en ucuz bilet fiyatı

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarı-lacivertli takımın Beşiktaş ile 3 Aralık Cumartesi günü, Ülker Stadı'nda oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

Bugün ve yarın yüksek divan kurulu, kongre ile temsilci üyeler için satışa çıkarılan biletler, 27-28 Kasım'da Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell aboneleri tarafından temin edilebilecek. Biletler, 29 Kasım Salı günü genel satışa açılacak.

Sadece "www.passo.com.tr" üzerinden satılacak biletlerin fiyatları, 100 ila 400 lira arasında değişiyor.