İşte en ucuz bilet fiyatı
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yapılacak derbinin biletleri satışa çıkarıldı.
Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarı-lacivertli takımın Beşiktaş ile 3 Aralık Cumartesi günü, Ülker Stadı'nda oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.
Bugün ve yarın yüksek divan kurulu, kongre ile temsilci üyeler için satışa çıkarılan biletler, 27-28 Kasım'da Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell aboneleri tarafından temin edilebilecek. Biletler, 29 Kasım Salı günü genel satışa açılacak.
Sadece "www.passo.com.tr" üzerinden satılacak biletlerin fiyatları, 100 ila 400 lira arasında değişiyor.
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 14:39
- Advocaat bile dayanamadı
Toplam 15
Yorum
Nevzat KARADUĞAN Emenike kendini tüketmiş. Bir cacık olmaz ondan. Yazık verilen paralara
- Galatasaray'ın konuğu Barcelona
Toplam 3
Yorum
cihan türübün varmı bu akşam
- Sorun Eren’de değil
Toplam 11
Yorum
Aydin Yönetim birkerede gs taraftarının sözünü dinle getirin YILMAZ VURALIIII ??????
İşte en ucuz bilet fiyatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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