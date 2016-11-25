 İşte en ucuz bilet fiyatı – Fotomaç – 25 Kasım 2016
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    25 Kasım 2016, Cuma
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    İşte en ucuz bilet fiyatı

    İşte en ucuz bilet fiyatı

    Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yapılacak derbinin biletleri satışa çıkarıldı.

    Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarı-lacivertli takımın Beşiktaş ile 3 Aralık Cumartesi günü, Ülker Stadı'nda oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

    Bugün ve yarın yüksek divan kurulu, kongre ile temsilci üyeler için satışa çıkarılan biletler, 27-28 Kasım'da Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell aboneleri tarafından temin edilebilecek. Biletler, 29 Kasım Salı günü genel satışa açılacak.

    Sadece "www.passo.com.tr" üzerinden satılacak biletlerin fiyatları, 100 ila 400 lira arasında değişiyor.

    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 14:39
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