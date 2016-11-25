 Galatasaray isyanda! – Fotomaç – 25 Kasım 2016
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    25 Kasım 2016, Cuma
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    isyanda!

    Galatasaray isyanda!

    Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 'ın Bursaspor'u ağırladığı maçın ilk 20 dakikasına hakem kararları damga vurdu.

    , Bursaspor karşısında 15. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'un golüyle 1-0 yenik duruma düşerken, sarı-kırmızılılar bu golde ofsayt itirazında bulundu.

    Batalla'nın pasında gol vuruşunu yapan Kubilay'ın top ayaktan çıktığı anda sarı-kırmızılı defanstan bir adım önde olduğu görüldü. G.Saray, bu gole Yasin Öztekin'le cevap verdi ve ilk yarı 1-1 berabere bitti.

    PENALTI İTİRAZLARI
    Maçın hakemi 'in tartışmalı kararlarından biri de 18. dakikada yaşandı. Bu pozisyonun kahramanı yine Kubilay oldu. Sneijder'in vuruşunda kaleye yönelen top ilk golün sahibi Kubilay'ın eline çarptı ve gol pozisyonunu önledi. Bu pozisyonda da sarı-kırmızılılar penaltı itirazında bulundu ancak maçın hakemi Barış Şimşek devam dedi.

    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 20:53
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