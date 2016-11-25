Galatasaray - Bursaspor
Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın perdesi Türk Telekom Arena'da açılıyor. Süper Lig'de oynadığı son 4 maçın 3'ünü kaybederek zirve yarışında yara alan Galatasaray, Bursaspor karşısından 3 puanla ayrılarak moral bulmak amacında.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 25 Kasım Cuma günü sahasında Bursaspor ile karşılaşacak. Türk Telekom Arena'da saat 20.00'de başlayacak olan mücadelede Barış Şimşek düdük çalacak. Galatasaray, ligde 20 puanla 5. sırada yer alırken, 21 puana sahip Bursaspor ise averajla 4. sırada bulunuyor.
Teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde sezona iyi başlayan ve ilk 7 haftayı namağlup geçerek 17 puanı hanesine yazdıran Galatasaray, daha sonra oynadığı 4 maçtan ise sadece 3 puan çıkardı.
Ligin son 4 haftasında Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'ye yenilen sarı-kırmızılı takım, sadece Adanaspor'u mağlup etti.
CAROLE CEZALI
Galatasaray'da sarı kart cezalısı Lionel Carole, Bursaspor karşısında forma giyemeyecek.
Süper Lig'de geride kalan haftada Fenerbahçe karşısında bu sezon 4. kez sarı kart gören Carole, yarınki maçın kadrosunda yer alamayacak.
STAT: Türk Telekom Arena
SAAT: 20.00
GALATASARAY: Muslera, Sabri, Serdar Aziz, Hakan Balta, Linnes, Selçuk, De Jong, Bruma, Sneijder, Yasin, Podolski.
BURSASPOR: Harun, İsmail, Erdem, Behich, Sivok, Merter, Batalla, Faty, John, del Valle, Deniz
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 18:35
- Parasını alıyor!
Toplam 11
Yorum
Emenike_E Sadece defans ağırlıklı kontra ve boş alan bulduğumuz zaman faydalı olacak bir futbolcudur.başka işe yaramaz.
- İşte en ucuz bilet fiyatı
Toplam 2
Yorum
GÜNEŞLİ BEŞİKTAŞ BENCE GİTMEYİN :)
- Fenerbahçe nasıl turlar?
Toplam 44
Yorum
efe3535 sen de kına yakar sın koç
Galatasaray - Bursaspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.