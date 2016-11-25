 Galatasaray - Bursaspor – Fotomaç – 25 Kasım 2016
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    25 Kasım 2016, Cuma
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    Galatasaray - Bursaspor

    Galatasaray - Bursaspor

    Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın perdesi Türk Telekom Arena'da açılıyor. Süper Lig'de oynadığı son 4 maçın 3'ünü kaybederek zirve yarışında yara alan Galatasaray, Bursaspor karşısından 3 puanla ayrılarak moral bulmak amacında.

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 25 Kasım Cuma günü sahasında Bursaspor ile karşılaşacak. Türk Telekom Arena'da saat 20.00'de başlayacak olan mücadelede Barış Şimşek düdük çalacak. Galatasaray, ligde 20 puanla 5. sırada yer alırken, 21 puana sahip Bursaspor ise averajla 4. sırada bulunuyor.

    Teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde sezona iyi başlayan ve ilk 7 haftayı namağlup geçerek 17 puanı hanesine yazdıran Galatasaray, daha sonra oynadığı 4 maçtan ise sadece 3 puan çıkardı.
    Ligin son 4 haftasında Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'ye yenilen sarı-kırmızılı takım, sadece Adanaspor'u mağlup etti.

    CAROLE CEZALI
    Galatasaray'da sarı kart cezalısı Lionel Carole, Bursaspor karşısında forma giyemeyecek.
    Süper Lig'de geride kalan haftada Fenerbahçe karşısında bu sezon 4. kez sarı kart gören Carole, yarınki maçın kadrosunda yer alamayacak.

    STAT: Türk Telekom Arena
    SAAT: 20.00
    GALATASARAY: Muslera, Sabri, Serdar Aziz, Hakan Balta, Linnes, Selçuk, De Jong, Bruma, Sneijder, Yasin, Podolski.
    BURSASPOR: Harun, İsmail, Erdem, Behich, Sivok, Merter, Batalla, Faty, John, del Valle, Deniz


    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 18:35
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