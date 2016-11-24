 TFF açıkladı – Fotomaç – 24 Kasım 2016
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    24 Kasım 2016, Perşembe
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    TFF açıkladı

    TFF açıkladı

    Geçtiğimiz hafta derbide düdük çalan Cüneyt Çakır, 12. haftanın da en önemli maçına atandı. Spor Toto Süper Lig'de 12. haftasında oynanacak Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

    Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler belli oldu.

    Lider Medipol Başakşehir ile ikinci sıradaki Beşiktaş arasında Vodafone Arena'da 26 Kasım Cumartesi günü oynanacak haftanın önemli maçını, Cüneyt Çakır yönetecek.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 12. haftada oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

    Yarın:

    20.00 Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor: Ümit Öztürk

    20.00 Galatasaray-Bursaspor: Barış Şimşek

    26 Kasım Cumartesi:

    13.30 Kardemir Karabükspor-Gaziantepspor: Arda Kardeşler

    16.00 Akhisar Belediyespor-Kasımpaşa: Tolga Özkalfa 

    19.00 Antalyaspor-Adanaspor: Halis Özkalfa

    19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

    27 Kasım Pazar:

    16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Fırat Aydınus

    19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

    28 Kasım Pazartesi:

    20.00 Atiker Konyaspor-Osmanlıspor: Özgür Yankaya

    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:10
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