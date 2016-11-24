TFF açıkladı
Geçtiğimiz hafta derbide düdük çalan Cüneyt Çakır, 12. haftanın da en önemli maçına atandı. Spor Toto Süper Lig'de 12. haftasında oynanacak Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçını Cüneyt Çakır yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Lider Medipol Başakşehir ile ikinci sıradaki Beşiktaş arasında Vodafone Arena'da 26 Kasım Cumartesi günü oynanacak haftanın önemli maçını, Cüneyt Çakır yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 12. haftada oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor: Ümit Öztürk
20.00 Galatasaray-Bursaspor: Barış Şimşek
26 Kasım Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Gaziantepspor: Arda Kardeşler
16.00 Akhisar Belediyespor-Kasımpaşa: Tolga Özkalfa
19.00 Antalyaspor-Adanaspor: Halis Özkalfa
19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
27 Kasım Pazar:
16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Fırat Aydınus
19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık
28 Kasım Pazartesi:
20.00 Atiker Konyaspor-Osmanlıspor: Özgür Yankaya
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 16:10
- Castillo ve Akbaş’tan kötü haber
Toplam 6
Yorum
levent öztürk onur ibanez, drica,mustafa,zeki,onazi abdulkadir (aytaç),Yusuf,bero,endoy,Muhammet mejbur kadro cezalılar var.
- Beşiktaş'ın tek rakibi Real Madrid
Toplam 13
Yorum
gkhgny1907 kardeş sen şakamısın :)) 13 yıldır yenemiyosunuz ve geçen sene daha iyi kadronuza rağmen tek kale oynadık.çıkarın at gözlüğünü yenicez rahat
- Büyük adım olur
Toplam 4
Yorum
isminiz HELAL OLSUN KARDEŞİM BENDE BİR FENERBAHÇELİ OLARAK SONUNA KADAR BEŞİKTAŞIMIZIN ARKASINDAYIM BİZİM BİZDEN BAŞKA DOSTUMUZ YOK
TFF açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.