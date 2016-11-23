 Devre arası 1 hafta uzatıldı – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    Devre arası 1 hafta uzatıldı

    Devre arası 1 hafta uzatıldı
    , devre arasının uzatılması amacıyla Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarının programında değişikliğe gitti. Ülke turizmine katkı vermek amacıyla yapıldığı açıklanan değişiklikle, ve TFF 1. Lig'in ikinci yarısının 14-15 Ocak 2017 tarihlerinde oynanacak 17. hafta maçlarıyla başlayacağı bildirildi.
    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:10
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