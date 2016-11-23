Devre arası 1 hafta uzatıldı
TFF, devre arasının uzatılması amacıyla Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarının programında değişikliğe gitti. Ülke turizmine katkı vermek amacıyla yapıldığı açıklanan değişiklikle, Süper Lig ve TFF 1. Lig'in ikinci yarısının 14-15 Ocak 2017 tarihlerinde oynanacak 17. hafta maçlarıyla başlayacağı bildirildi.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:10
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 23
Yorum
alper sayın nafizoğlu acaba futboldan ne kadar anlıyorsunuz vede yalanlarınıza kaç kişinin inandığını düşünüyorsunuz
- Zorya maçı hazırlıkarı sürdü
Toplam 5
Yorum
türk cımbommusun nesın fener bahce bı turk takımı bunu unutma fransz degıl
- Önce frikik sonra penaltı
Toplam 22
Yorum
Yorumcu Faul ceza sahası içersinde de davam ediyor.
Devre arası 1 hafta uzatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.