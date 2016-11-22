Türk futbolu kazandı
Heyecanla beklenen 5 sezonluk yayın ihalesi dün gerçekleştirildi. Digiturk 500 milyon dolar + KDV teklifiyle yayın haklarını aldı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören "Bu çok önemli bir rakam ancak para sonsuz değil. Kulüplerimiz gelen bu paraları doğru şekilde harcamalı" dedi.
'HESAP ETTİĞİMİZ RAKAM'
Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ihaleyi şu sözlerle değerlendirdi: Beklediğimiz, başından beri hesap ettiğimiz bir rakamı aldık. Digiturk'e teşekkür ediyorum. Bu parayı verirken Türk ekonomisine, Türk futboluna güvendiklerini gösterdiler. Bundan sonra bize çok iş düşüyor. Marka değerimizi daha yukarı çekmeliyiz. Türk futbolu ekonomi olarak 6. sıraya geldi. TFF olarak denk bütçede kararlıyız. Kulüplerimizin mali yapılarını sonuna kadar takip edeceğiz. Bunlar çok önemli rakamlar. Kulüplerimiz bu paraların sonsuz olmadığını bilip, doğru harcamalı.
GÜMÜŞDAĞ: ARTIŞIMIZ YÜZDE 50'YE YAKLAŞTI
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ da yayın ihalesi değerlendirmelerine Digiturk'ü tebrik ederek başladı. Gümüşdağ "Yaklaşık 600-650 milyon dolar ve hedef rakamı çok şükür yakaladık. Kulüpler açısından baktığımızda önümüzdeki haziran ayı itibariyle yüzde 50'ye yakın gelir artışları olacak" dedi. Gümüşdağ, TFF Başkanı Yıldırım Demirören gibi kulüplerin paraları doğru değerlendirmesini, finansal fair-play kurallarına uymaları gerektiğini söyledi.
TERİM : YENİ PROJELER YAPILMASI GEREKİYOR
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, ihale sonrası şu ifadeleri kullandı: Digiturk'ü tebrik ediyorum. Önemli bir ihaleyi önemli paralara aldılar. Çok önemli bir deneyimleri var. Bu deneyimi yeni vizyonlarla karıştırarak, birbirine ekleyerek daha önemli işler yapacaklardır. Türkiye futbolu için yayıncı kuruluş çok önemli bir etken. Kulüpler, Federasyon, Digiturk el ele yeni projeler yapabilir, yapması da gerekiyor. Türk futboluna hayırlı olsun. Önemli bir rakam, kulüplere de ciddi katkısı olacak.
DİGİTURK 'ÜN ALDIĞI PAKETLER
A Paketi: Süper Lig maçlarının tamamını canlı yayınlamak ve yayınları uluslararası kuruluşlara pazarlama hakkına sahip olmak.
B Paketi: T FF 1. L ig'in yayın ve isim hakkını kapsıyor. Süper L ig'deki 9 maçın geniş özeti de paketin içinde.
C Paketi: G örüntülerin cep telefonu ve internet gibi mobil yayın hakları.
D Paketi: A, B ve C paketlerindeki tüm yayın haklarını içinde barındırıyor.
'DİGİTURK'Ü KUTLUYORUM'
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, futbolda Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'in yayın haklarını kazanan Digiturk'ü kutladı. Terzioğlu, "İhale Türk futboluna hayırlı olsun. Türkcell olarak biz de Türk futbolunun her zaman yanında olacağız" diye konuştu.
'TÜRKİYE LİGİ'Nİ ÇOK İYİ TANITACAĞIZ '
İhalenin kazananı beIN MEDİA GROUP adına konuşan başkan vekili ve Digiturk'ün yeni CEO'su Yousef Al-Obaidly şunları söyledi: Çok heyecanlıyım. 5 yıl önemli bir süre. Bugüne kadar birçok ödül almış bir kurum. Hedefimiz ürünümüzü daha da geliştirmek. Türk futbolu kazandı. Süper Lig'i etkin kullanacağız. 500 milyon dolar yatırarak Türk futboluna duyduğumuz güveni ortaya koyduk. Bu ligi uluslararası anlamda tanıtacağız.
TÜRKİYE'DE MAÇLARIN YAYIN SÜRECİ:
-Ülkemizde ilk futbol maç yayını 1971 yılında Karşıyakaİstanbulspor karşılaşmasında yapıldı.
-90'lı yıllarda özel televizyon kanallarının açılmasıyla Süper Lig maçları, kulüplerle yapılan özel anlaşmalarla farklı kanallarda yayınladı.
-1996-97 sezonu öncesinde kulüplerin yayın gelirlerini belli oranda paylaştırılmasını sağlayan havuz sistemi oluşturuldu. Maçlar şifreli yayınlanmaya başlandı.
-Sırasıyla Cine 5, Teleon, Digiturk maçları yayınladı.
DEV LİGLERİ YAKALIYORUZ
Yeni yayın ihalesi sonucu Süper Lig, Avrupa'nın 5 büyük ligine bir adım daha yaklaştı. Maçlarını tüm dünyaya satabilen Premier Lig'in açık ara 1. olduğu listede Süper Lig 6. basamakta yer aldı. İşte KPMG ekibinin hazırladığı o liste...
?30'LAR LA BAŞLADI 500'Ü BULDU
2001-05 ihalesi sürecinde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle kur sabitlendi. Bu sebepte takımların geliri yarı yarıya azaldı.
- 22 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 00:17
- Önümüz kesilmek isteniyor
Toplam 13
Yorum
Zehir Hani derler ya attında hakem vermedi mi abi harbiden vermiyolar bilmiyorum ki ne etmek gerek !
- Önümüz kesilmek isteniyor
Toplam 13
Yorum
ckasimay Adaletsizligin bu kadari olmaz. Trabzonun yerine üc büyüklerden bir olsaydi , hakem ayni kararlari verebilirmiydi. Soru bu.. yüzde 200 hakli yorum Ercan in.
- Tahtadan mesaj yolladılar
Toplam 25
Yorum
Aleks Biz de 27 yasindaydik,.olduk 45,cocuklar bebekti,buyudu,artik universiteye gidiyorlar,ekonomi o zaman mi iyidi,simdi mi iyi kestiremiyorum!!!!
Türk futbolu kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.