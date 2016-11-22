 F.Bahçe ve G.Saray'a kötü haber – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    F.Bahçe ve G.Saray'a kötü haber

    F.Bahçe ve G.Saray'a kötü haber

    Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi sonrası iki takım da PFDK'ya sevkedildi. Fenerbahçe, bu haber sonrası Beşiktaş maçının bilet satışlarını durdurdu.

    Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Ülker Arena'da oynanan ve sarı lacivertlilerin 2-0 üstünlüğüyle tamamlanan maç sonrası kesilen fatura belli oldu!

    Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, gözlemci raporu ışığında Fenerbahçe ve Galatasaray'ı PFDK'ya sevk etti.

    Sevk gerekçesi olarak ise Galatasaray için 6'dan fazka kart görülmesi nedeniyle 'Takım halinde sportmenliğe aykırı davranış'; Fenerbahçe için ise 'Kötü ve çirkin tezahüart' ve 'merdiven boşluklarının dolu olması' gösterildi.

    BEŞİKTAŞ MAÇININ BİLET SATIŞI DURDURULDU

    Karar sonrası Fenerbahçe, Beşiktaş'la oynanacak karşılaşmanın bilet satışlarını durdurma kararı aldı.

    Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama ise şu şekilde:

    "20.11.2016 tarihinde stadımızda oynanan Fenerbahçe - Galatasaray müsabakası sonrasında kulübümüz "Çirkin ve kötü tezahürat" sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu tarafından, Futbol Disiplin Talimatı'nın 53.maddesi tahtında PFDK'ya sevk edilmiştir.

    Hukuk Kurulumuz, konuyla ilgili gerekli yazılı savunmayı yapacak olmakla birlikte, PFDK'nın vereceği karara kadar Fenerbahçe - Beşiktaş maçının bilet satışı durdurulmuştur.

    PFDK'nın vereceği karar sonrasında kulübümüz tarafından bilet satışı hususunda yeni açıklama yapılacaktır. Bu ana kadar bilet satın alan taraftarlarımız, verilecek karar sonrasında herhangi bir hak kaybına uğramayacak, duruma uygun şekilde gerekirse Passolig kartlarına geri yükleme yapılacaktır."

    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 17:29
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