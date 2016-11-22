Devre arası tatili 1 hafta uzatıldı!

Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig 2016-2017 Sezon Planlaması ile Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri değiştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Futbol kulüplerimiz ile Antalya Turizmciler Derneği'nin başvurusu üzerine Kulüpler Birliği, liglerin devre arasının uzatılması talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na müracaat etti. Bu talebi görüşen TFF Yönetim Kurulu, futbol kulüplerinin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda, ülke turizminin sıkıntılı sürecinin aşılmasına da katkı vermek amacıyla sezon planlamasında yeni düzenleme yaptı. Liglerde devre arası tatili bir hafta daha uzatılırken Ziraat Türkiye Kupası maçlarının tarihleri de değiştirildi" denildi.



Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'in ikinci yarısı 14-15 Ocak 2017 tarihlerinde oynanacak 17. hafta müsabakaları ile başlayacak. Süper Lig 28 Mayıs'ta, TFF 1. Lig ise 21 Mayıs'ta oynanacak maçlarla tamamlanacak. TFF 1. Lig'in 31. hafta maçları ise hafta içi 2, 3 ve 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.



Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ise aşağıdaki şekilde yeniden düzenlendi:



Grup 5. Maçlar 17 - 18 - 19 Ocak 2017

Grup 6. Maçlar 24 - 25 - 26 Ocak 2017

Son 16 Turu 4 - 5 Şubat 2017

Çeyrek Final 1. Maçlar 28 Şubat - 1 - 2 Mart 2017

Çeyrek Final 2. Maçlar 4 - 5 - 6 Nisan 2017

Yarı Final 1. Maçlar 25 - 26 - 27 Nisan 2017

Yarı Final 2. Maçlar 16 - 17 - 18 Mayıs 2017

Final (Final maçı tarihi daha sonra belirlenecek)