Yayın geliri yüzde 50 arttı!

Göksel Gümüşdağ: “Yayın gelirimiz önümüzdeki yıl itibari ile yüzde 50 artmıştır”

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, yayın ihalesi sonrası gelirlerin yüzde 50 arttığını belirterek, "Bundan sonraki en büyük hedefimiz futbolun marka değeri, ikincisi olarak ise mali kriterleri dengelemek" dedi.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkezinde yapılan 5 senelik futbol sezonları ihalesinin ardından Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 2014 yılından beri Kulüpler Birliği Vakfı olarak çalışma yürüttüklerini hatırlatan Göksel Gümüşdağ, "Gerek yabancı danışmanlar gerekse de yerli danışmanlardan büyük destek aldık. 18 Kulüp bir mutakabatla bir çalışma yürüttü. Son 2-3 ayda Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği ortak bir komisyon kurdu ve bu komisyon yetkilendirildi. Bu komisyon da geceli gündüzlü çalıştı. Bu çalışmanın sonucu olarak da ilahe bugün 600-650 milyon dolar rakamlarda nihayete erdi ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün Süper Lig kulüplerimizin bu birlik ve beraberliği çok önemli. Eskiden 5 kulüp bir araya oturamazken, bugün 18 kulüp ortak çalışma yapabiliyor. Ben bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Deplasman yasağının kalkması bile bu yayın ihalesine çok etkendir. Bunların hepsi marka değerini arttıran şeyler. Dün akşam çok güzel bir derbi oldu. En ufak bir sorun yaşanmadı. Deplasman yasağı bence Türk futbolunun utancıydı. İnşallah bir daha dönülmez. Türk futbolunun her geçen gün marka değeri artmaya devam edecek. Bu birlik ve beraberlikle oluyor. Futbol Federasyonu ile yürüttüğümüz ortak çalışmada Kulüpler Birliği Vakfı iyi bir çalışma yaptı. Bugün iki tane katılımcı vardı. Birisi Turkcell biri Digiturk. Onlara da teşekkür ediyorum. Yayını alan Digiturk'e de başarılar diliyoruz. Kulüpler açısından baktığınız zaman yayın gelirimiz önümüzdeki yıl itibari ile yüzde 50 artmıştır" dedi.



"Türk futbolunun marka değeri için daha çok katkı sağlamaya devam edeceğiz"



İhale sonrası yayın gelirinin 5 yıllık KDV dahil 3 milyar dolar olduğunu vurgulayan Gümüşdağ, "Bu da Türk ekonomisine olan güvendir. Bence bu Türk ekonomisine de bir değerdir. Türk futboluna da önemli bir değerdir. İnanıyorum ki bu yayıncı kuruluşa biz de katkı sağlayacağız. Yayın ihalesi bitti hedefimizi yakaladık ama bugünden itibaren biz de yayıncı kuruluş için Kulüpler Birliği Vakfı olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Uzun vadede göreceğiz ki hepimiz Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Federasyonu Türk futbolunun marka değeri için hepimiz daha çok katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.



"Yüzde 50 olan artış eski dağıtım kriterleri üzerinden yapılacak"



Yayın gelirlerinin bir dağılım kriteri olduğunu belirten Gümüşdağ, "Bu kritere göre devam edeceğiz. Bu dağıtım kriterinde bir değişiklik yok. Önümüzdeki yıl mevcut yayın ihalesi sona erdikten sonra hesapladığım oranlara göre yüzde 50'ye varan bir artış oldu. Bu yüzde 50 olan artış eski dağıtım kriterleri üzerinden yapılacak" dedi.



"En büyük hedefimiz futbolun marka değeri"



Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Bundan sonraki en büyük hedefimiz futbolun marka değeri, ikincisi ise mali kriterleri dengelemek. Gelirlerimizi artırıyoruz ama giderlerimizi de dengelememiz lazım. Gelir gider seviyesini dengelememiz lazım. Dolayısı ile kaynakları doğru kullanmak da bundan sonraki görevimiz olmalı. Bunun ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.



"18 kulübe aynı şekilde dağıtım kriterleri devam edecek"



'Fenerbahçe ve Galatasaray yayın ihalesi öncesinde pay sistemine itiraz etmişti bundan sonraki pay sisteminde bir değişiklik olacak mı' sorusuna ise Gümüşdağ, "18 kulüp başkanı bu süreci beraber yürüttük. Burada bir ayrılık yok. Bir mütabakat var. Dağıtım kriterlerimiz de belli. 18 kulübe aynı şekilde dağıtım kriterleri devam edecek" şeklinde cevap verdi.