 Ozan Tufan yetişmedi – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    yetişmedi

    Ozan Tufan yetişmedi
    Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan , hafta başından bu yana çalışmalara çıkmaya başlamıştı. Derbi oynaması beklenen genç futbolcu, hazır olmadığı gerekçesiyle kadroya alınmadı.
    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:57
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