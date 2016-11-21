Önce frikik sonra penaltı
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor.
Ceza sahası dışında Mustafa Akbaş'ın Serge Mbilla'ya faulünde hakem önce serbest vuruş verdi, ardından yardımcısının uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi! Trabzonsporlular Alper Ulusoy'a büyük tepki gösterirken Durica ve Onur Kıvrak sarı kart gördü. Ardından Diego Angelo'nun penaltı vuruşunda Onur Kıvrak gole izin vermedi ve yaptığı kurtarışla Trabzonspor tribünlerinden büyük alkış topladı.
- 21 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:03
- Fırtına'dan hüzünlü veda!
Toplam 6
Yorum
Ercan Trabzonspor şahane oynuyormu Hayır. Trabzonspor maçına çıkan hakemler çok gergin ler ve nedense aleyhe çok rahat karar verebiliyorlar. Düşsün bu takım federasyonun hakemlerin sinsiligiyle. Nedoya penaltı yapıldı ama görülmüyor yazık düşsün. 3 büyükler ve taraftarı olmayan Başakşehir şampiyon olsun. Borctan hertaraflari batmış galatasaray haricinde a rupaya damga vuran varmi Hayır. Ama bunların usakligini kim yapıyorsa güzel yapıyor pohpohlamaya devam. Hakemler Trabzonspor maçına çıkmasın yeter dışarıdan gelsin
- Başakşehir son nefeste
Toplam 2
Yorum
Basaksehirli :D :) :D :D xd xde
- Konyaspor'da hazırlıklar başladı
Toplam 2
Yorum
Berkay İnşallah yenersin veya en kötü berabere kalırsın.Başarılar Konyaspor O :)
Önce frikik sonra penaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.