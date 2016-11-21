 Önce frikik sonra penaltı – Fotomaç – 21 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Kasım 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Önce frikik sonra penaltı

    Önce frikik sonra penaltı

    Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor.

    Avni Aker'de ilk yarısı 1-0 Antalyaspor üstünlüğüyle geçilen maçın 46. dakikasında hakem 'un skandal penaltı kararıyla bir anda sinirler gerildi.

    Ceza sahası dışında Mustafa Akbaş'ın Serge Mbilla'ya faulünde hakem önce serbest vuruş verdi, ardından yardımcısının uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi! Trabzonsporlular Alper Ulusoy'a büyük tepki gösterirken Durica ve Onur Kıvrak sarı kart gördü. Ardından Diego Angelo'nun penaltı vuruşunda Onur Kıvrak gole izin vermedi ve yaptığı kurtarışla Trabzonspor tribünlerinden büyük alkış topladı.

    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Önce frikik sonra penaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.