 Karabükspor kaçtı Kasımpaşa yakaladı – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    kaçtı yakaladı

    Karabükspor kaçtı Kasımpaşa yakaladı
    'de evinde konuk ettiği ile 2-2 beraber kaldı. Konuk ekip 4 dakikada Skulason'un, 31. dakikada da Barış Başdaş'ın golleriyle iki kez öne geçti. Ancak ev sahibi ekip, 13. dakikada Andre Castro, 73. dakikada da Titi'nin penaltıdan attığı golle maça tutundu ve skoru 2-2 olarak belirledi. Bu sonuçla Kasımpaşa, puanını 12'ye, Karabükspor ise 14'e yükseltmeyi başardı.
    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:40
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