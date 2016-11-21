 Gençlerbirliği’nde Özat 3’le başladı – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    ’nde Özat 3’le başladı

    Gençlerbirliği’nde Özat 3’le başladı

    'in 11. haftasında kendi evinde 'ne 2-0 mağlup oldu.

    'nin başında ilk maçına çıkan 'a öğrencileri galibiyeti hediye etti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz kapandı. İkinci yarıda G.Birliği adına beklenen gol 76. dakikada Matei'den geldi. bu golün şokunu atlatamamıştı ki, 80. dakikada ise Serdar Gürler'in ayağından G.Birliği 2. golü de buldu.
    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:59
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