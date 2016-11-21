FB TV'de "Beşiktaş şampiyon olur" yorumu!
2-0 sona eren Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası FB TV'de soruları yanıtlayan Demba Ba, Beşiktaş kontrası yaptı.
Kadıköy'de Fenerbahçe'nin galibiyet serisinin devam ettiği yorumu üzerin ede Demba Ba, "Bunu maçtan önce de duydum. Etkileyici bir seri olmuş ama geçen yıldan bu yıla değişmeyecek tek bir şey var o da Beşiktaş'ın şampiyon olacağı" dedi.
Maçın atmosferinin sorulması üzerine de Demba Ba gülerek "Şunu söyleyeceğim, Beşiktaş'la kıyas kabul etmez bir atmosfer vardı. Burada gelip izlediğim karşılaşmalarda güzel atmosfer oluyor." açıklamalarını yaptı.
- 21 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:53
- ''Taraftarlar umarım gelmeye devam eder''
Toplam 10
Yorum
kanaryadan kartala Siz gülmeye devam edin bakalim ama 2 hafta sonra sira sizde bunuda sakin unutmayin .eee dile kolay sizde 11 senedir kücük emrah gibi boynu bükükleri oynuyorsunuz 2 hafta sonra 12 sene olacak ALLAHIN IZNIYLE ;-) yani simdilik devam gülün KABUSLU O GECEYI YASAMADAN ÖNCE KARA KARGALAR:-)))
- İşte coşturan o konuşma!
Toplam 15
Yorum
Robin van persie Kazanamadı. :) hayal kurmak iyidir güzeldir ama sadece hayaldir
- İşte maçın yıldızının açıklaması
Toplam 21
Yorum
nıko arkadaş fenerbahçe galatasarayı yenıyor derbının kralı gs ve fenerdır beşiktaşlılarda bı havalar bı havalr kendılerını uzayda goruyorlar sizde geleceksınız kadıkoye o atmosfere
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