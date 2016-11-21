 FB TV'de "Beşiktaş şampiyon olur" yorumu! – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    FB TV'de "Beşiktaş şampiyon olur" yorumu!

    FB TV'de "Beşiktaş şampiyon olur" yorumu!

    2-0 sona eren Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası FB TV'de soruları yanıtlayan , Beşiktaş kontrası yaptı.

    Kadıköy'de Fenerbahçe'nin galibiyet serisinin devam ettiği yorumu üzerin ede , "Bunu maçtan önce de duydum. Etkileyici bir seri olmuş ama geçen yıldan bu yıla değişmeyecek tek bir şey var o da Beşiktaş'ın şampiyon olacağı" dedi.

    Maçın atmosferinin sorulması üzerine de Demba Ba gülerek "Şunu söyleyeceğim, Beşiktaş'la kıyas kabul etmez bir atmosfer vardı. Burada gelip izlediğim karşılaşmalarda güzel atmosfer oluyor." açıklamalarını yaptı.

    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:53
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