Dev ihale bugün
Süper Lig ve TFF 1. Lig’in 5 yıllık yayın ihalesi bugün yapılıyor.
A PAKETİ
425 milyon dolar muhammen bedelli paket, Süper Lig'in isim hakkı ve maçlarının tamamının TV, IP TV ve web yayınlarını kapsıyor.
B PAKETİ
45 milyon dolar muhammen bedelli paket, 1.Lig'in yayın hakları ve Süper Lig maçlarının geniş özetini yayınlama hakkını içeriyor.
C PAKETİ
15 milyon dolar muhammen bedelli pakette Süper Lig ve 1. Lig'in geniş özeti ile 3 dakikalık haber amaçlı görüntülerin mobilden yayınlama hakkı bulunuyor.
D PAKETİ
495 milyon dolar muhammen bedeli bulunan paket, A+B+C paketlerinin yanı sıra maçların radyo yayın haklarını kapsıyor.
- 21 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:56
- ''Taraftarlar umarım gelmeye devam eder''
Toplam 10
Yorum
kanaryadan kartala Siz gülmeye devam edin bakalim ama 2 hafta sonra sira sizde bunuda sakin unutmayin .eee dile kolay sizde 11 senedir kücük emrah gibi boynu bükükleri oynuyorsunuz 2 hafta sonra 12 sene olacak ALLAHIN IZNIYLE ;-) yani simdilik devam gülün KABUSLU O GECEYI YASAMADAN ÖNCE KARA KARGALAR:-)))
- İşte coşturan o konuşma!
Toplam 15
Yorum
Robin van persie Kazanamadı. :) hayal kurmak iyidir güzeldir ama sadece hayaldir
- İşte maçın yıldızının açıklaması
Toplam 21
Yorum
nıko arkadaş fenerbahçe galatasarayı yenıyor derbının kralı gs ve fenerdır beşiktaşlılarda bı havalar bı havalr kendılerını uzayda goruyorlar sizde geleceksınız kadıkoye o atmosfere
Dev ihale bugün haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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