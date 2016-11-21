 Dev ihale bugün – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    Dev ihale bugün

    Dev ihale bugün

    ve ’in 5 yıllık yayın ihalesi bugün yapılıyor.

    TFF tarafından 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 ve 2021-22 futbol sezonları ve müsabakaları yayın haklarının devri için düzenlenen ihale bugün yapılıyor. Belirtilen muhammen bedeller ve ihale neticesinde tespit edilecek yayın hakları bedellerine TFF payının dahil olduğu, ihaleleri kazanacak kuruluşların Katma Değer Vergisi'ni ayrıca ödeyecekleri kaydedildi. Hakların dört ayrı paket halinde devredilmesi planlanırken, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, yapılan son toplantıda ihalenin 600-650 miyon dolar seviyesinde gerçekleşmesini tahmin ettiklerini söyledi. İsviçre merkezli, ve Çinliler tarafından satın alınan Infront Sports & Media AG, Digiturk & beIN Sports ortaklığı, D-Smart ve Tivibu'nun ihalede teklif vermesi bekleniyor. Vodafone ve Turkcell'in de mobil hakları kapsayan C paketi için teklif sunmaları bekleniyor.

    A PAKETİ
    425 milyon dolar muhammen bedelli paket, Süper Lig'in isim hakkı ve maçlarının tamamının TV, IP TV ve web yayınlarını kapsıyor.

    B PAKETİ
    45 milyon dolar muhammen bedelli paket, 1.Lig'in yayın hakları ve Süper Lig maçlarının geniş özetini yayınlama hakkını içeriyor.

    C PAKETİ
    15 milyon dolar muhammen bedelli pakette Süper Lig ve 1. Lig'in geniş özeti ile 3 dakikalık haber amaçlı görüntülerin mobilden yayınlama hakkı bulunuyor.

    D PAKETİ
    495 milyon dolar muhammen bedeli bulunan paket, A+B+C paketlerinin yanı sıra maçların radyo yayın haklarını kapsıyor.
    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:56
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