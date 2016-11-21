 Büyüleyiciydi – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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HEPSİ
    21 Kasım 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Büyüleyiciydi

    Büyüleyiciydi

    Fenerbahçe-Galatasaray derbisini, Lig TV’ye yorumlayan efsanevi futbolcu Abidal, “Kadıköy’de muhteşem bir atmosfer vardı. Fenerbahçe ev sahibi olmanın avantajını iyi kullandı” dedi.

    Dünya Derbisi için yurt dışından özel olarak davet edilen, Barcelona'nın unutulmaz sol beki, Fransa Milli Takımı'nın efsanevi kaptanı, ünlü yıldız , Lig TV'de derbiyi yorumladı. Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Ülker Stadı'ndan izleyen Abidal maç sonunda Maraton programında şu değerlendirmeleri yaptı: "Bence bugün muhteşem bir atmosfer vardı. Türkiye'de alışık olduğum üzere tutkulu bir taraftar vardı. Fenerbahçe ev sahibi olmanın avantajını iyi kullandı. İlk yarıyı önde kapatmasının ardından rahatladı ve ikinci yarı farkını ortaya koydu. Galatasaray bu maçı kazanmaya gelmemiş gibiydi. Gol atmayı denemedi bile. Van Persie'nin ilk golü gerçekten çok güzeldi. Bugün aklımda kalan öncelikle atmosfer olacak. Maç sonunda futbolcuların taraftarlarla bütünleşmesi de dikkat çekiciydi. Taraftarların 2 saat öncesinde stadı doldurmasına şaşırdım. Fransa'da böyle bir şey söz konusu değil; Türk futbolunu beğenerek izliyorum. Büyüleyici bir atmosfer var. Tutkuyu paylaşmak müthiş bir şey... Taraftarların oyunun kazanılmasına etkisi yüzde elliden fazla... Buradaki atmosferi görünce, deplasman takımının işi oldukça zor. Yıldız oyuncuların olmaması bu tür maçları etkileyebilir. Takım olmanın anlamı zaten bu. Biz her zaman 'kazanmak zorundayız' diye düşünürdük. Teknik direktör size reçeteyi yazıp veriyor. Hata yapabilirsiniz. Takıma uyum sağlamalısınız. Yüzde yüz gücünüzü vermelisiniz.

    MESSİ ASİST YAPARDI
    Biz Barcelona'da kazandıktan sonra galibiyeti soyunma odasında hep birlikte kutlardık. Ama orada yaşananlar sırdır; anlatamam. Çünkü biz takımız. Messi bana asist yapardı. Soyunma odalarında çok eğlenirdik. Oyunun içinde bazen kırmızı kart olabiliyor, sakatlık olabiliyor. Stoper oynamak sol bek oynamaya göre daha zor. Çünkü stoperde son adamsınız. Sol bek olunca tek çizgide oynuyorsunuz.
    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:10
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