Büyüleyiciydi
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini, Lig TV’ye yorumlayan efsanevi futbolcu Abidal, “Kadıköy’de muhteşem bir atmosfer vardı. Fenerbahçe ev sahibi olmanın avantajını iyi kullandı” dedi.
MESSİ ASİST YAPARDI
Biz Barcelona'da kazandıktan sonra galibiyeti soyunma odasında hep birlikte kutlardık. Ama orada yaşananlar sırdır; anlatamam. Çünkü biz takımız. Messi bana asist yapardı. Soyunma odalarında çok eğlenirdik. Oyunun içinde bazen kırmızı kart olabiliyor, sakatlık olabiliyor. Stoper oynamak sol bek oynamaya göre daha zor. Çünkü stoperde son adamsınız. Sol bek olunca tek çizgide oynuyorsunuz.
- 21 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:10
- ''Taraftarlar umarım gelmeye devam eder''
Toplam 10
Yorum
kanaryadan kartala Siz gülmeye devam edin bakalim ama 2 hafta sonra sira sizde bunuda sakin unutmayin .eee dile kolay sizde 11 senedir kücük emrah gibi boynu bükükleri oynuyorsunuz 2 hafta sonra 12 sene olacak ALLAHIN IZNIYLE ;-) yani simdilik devam gülün KABUSLU O GECEYI YASAMADAN ÖNCE KARA KARGALAR:-)))
- İşte coşturan o konuşma!
Toplam 15
Yorum
Robin van persie Kazanamadı. :) hayal kurmak iyidir güzeldir ama sadece hayaldir
- İşte maçın yıldızının açıklaması
Toplam 21
Yorum
nıko arkadaş fenerbahçe galatasarayı yenıyor derbının kralı gs ve fenerdır beşiktaşlılarda bı havalar bı havalr kendılerını uzayda goruyorlar sizde geleceksınız kadıkoye o atmosfere
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