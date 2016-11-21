“Bu para sonsuz değil"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, yayın ihalesi sonrası yaptığı açıklamada, “Burada kulüp başkanlarımıza çok büyük işler düşüyor. Bu para sonsuz gelen bir para değil ona göre harcamaları gerekiyor” dedi.

2017-2018'den itibaren 5 sezonluk Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarının yayın hakları ihalesini Digiturk, yıllık 500 milyon dolar karşılığında aldı. İhale sonrası açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Yıldırım Demirören, "Her zaman söylüyoruz biz bir aileyiz. Tabii ki bu ailenin içerisinde kendi aramızda üzülmeler olacak ama hepimizin ortak menfaati Türk futbolunun bir araya gelmesidir. Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ ile de çok iyi bir anlayış içerisindeyiz. Allah bozmadan da böyle devam edeceğiz. Tabii ki değerli komisyona da teşekkür ediyorum. 5 tane firma bu işle ilgilendi, ciddi zaman harcadılar. Ama şartlar 2 firmanın katılımına yol açtı. Tekrar hayırlı olsun diyorum" dedi.



"Bu para sonsuz gelen bir para değil"

Bu sene kulüplerin eline geçen paranın 360 milyon Dolar + KDV olduğunu dile getiren Yıldırım Demirören, "2017 Hazirandan itibaren 500 milyon Dolar + KDV. Yani Dolar bazında baktığınızda yüzde 20 gibi bir artış oldu. Bu da çok büyük bir rakam ama mühim olan Türk futbolunun bu rakamı çok olumlu ve faydalı bir şekilde kullanması gerekiyor. Burada kulüp Başkanlarımıza çok büyük işler düşüyor. Bu para sonsuz gelen bir para değil ona göre harcamaları gerekiyor. Ekonomik dağılım olarak altıncıyız ama futbolumuz olarak daha değiliz. Demek ki bizim sadece ekonomik değil, futbol olarak da buralara gelmemiz gerekiyor. Bunu da ekonomik gücü Sayın Başkan Göksel Gümüşdağ'ın da dediği gibi kulüplerimizin düzgün kullanması ve altyapıya vereceğimiz önem ile yapılır. Bugün tarihi bir gün bunu çok iyi değerlendirebilirsek kulüplerimizin, Türk futbolunun önünün çok açık olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.



Gümüşdağ: "Hedeflenen rakamı yakaladık"

Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ da, ihaleyi kazanan Digiturk'ü kutlayarak, "Özellikle bizim komisyon başkanımız Hüsnü Güreli'nin bize çok katkısı oldu. Ona da sizlerin huzurunda bir daha teşekkür ediyorum. Sayın TFF Başkanımız Demirören'in dediği gibi Külüpler Birliği Vakfı ile TFF birlik beraberlik içinde bir komisyon oluşturdu ve gece gündüz çalıştı. Bu çalışmanın ürünü de bugün nihayete erdi. Yaklaşık 600-650 milyon dolarlar olan hedef rakamı çok şükür ki bugün yakalamış durumdayız. KDV dahil 600 milyon doları bulan bir rakam. Tabi bugün ihale bitti ama bizim Kulüpler Birliğinin Vakfı olarak da daha yeni başlıyoruz. Çünkü yayıncı kuruluşa ödediği bu paranın karşılığında bizde destek vermeye devam edeceğiz ve futbolun marka değerini her geçen gün arttırmak için ne gerekiyorsa TFF ile birlikte bu çalışmaya destek vereceğiz. Dolayısla ben Yıldırım Demirören ve yönetimine ve Komisyon başkanı ve üyelerinin tamamına sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Bugün baktığınızda kulüpler açısından hesaplarına göre önümüzdeki yıl Haziran ayı itibari ile yüzde 50'ye yakın bir artışları olacak. Yani bugünkü gelirin yüzde 47,50 civarı bir artış var. Bu artış bence Türk futbolu için tarihi bir artıştır. Ama tabii bu artışlarında doğru kullanmak, finansal fair-play'e uygun kullanmak çok önemli. İnanıyorum ki Türk futbolu için çok önemli bir gün. Bunu doğru kullanırsak Türk futbolu için kullanırsak çok önemli artılar ve değerler kazanırız. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.



Güreli: "Yüzde 50'lik artış Türk futbolu için çok önemli"

İhaleyi yöneten TFF Başkanvekili Hüsnü Güreli ise ihale sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kulüpler Birliği ve TFF olarak birlikte yaptığı sinerjiden doğan çok önemli bir rakam ortaya çıktı. Yüzde 50'ye yakın bir artış Türk futbolu için çok önemli. Enteresan bir rakama geldi. Daima mali disiplin ve denk bütçe üzerinden gitmezsek, bu paranın da sonu yok. Bizim federasyonumuzun ulusal lisans talimatı da çok açık. Gelirlerimiz giderlerimize eşit olmalı. Digiturk'e teşekkür ediyorum. Bugüne kadar verdikleri hizmetler için. Çok uzun yıllardır çözüm ortağımız. Türk futbolu için tarihi ve önemli bir gün. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.