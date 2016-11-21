Başakşehir son nefeste
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u bitime 1 dakika kala Epureanu'nun kafa golüyle 2-1 mağlup etti.
Maçın 12. dakikada Çaykur Rizespor Janster'in şık golüyle 1-0 öne geçti. Hızlı gelişen Çaykur Rizespor atağında Ahmet İlhan, Janster'e pasını verdi. Janster, kaleye uzak mesafeden çok sert bir şut çıkardı, top kaleci Volkan Babacan'ın solundan ağlarla gitti.
Üst üstte ataklarla Çaykur Rizespor kalesinde gol arayan ev sahibi ekip, 21. dakikada beraberlik golüne çok yaklaştı. Edin Visca, Mossoro'nun pasıyla ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı ve altıpasa girmeden sağ çaprazdan yerden şutunu attı. Kaleci Diallo ayaklarıyla topu uzaklaştırdı ve bir kez daha gole izin vermedi. Medipol Başakşehir 35. dakikada Emre'nin müthiş frikik golüyle beraberlik golünü attı. Mehmet Batdal'a yapılan faul sonrasında turuncu-lacivertliler Çaykur Rizespor ceza yayının önünden serbest vuruş kazandı. Frikiği kullanan Emre Belözoğlu, şık bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi. (1-1)
İlk yarının son dakikasında Medilpol Başakşehir, ikinci gole çok yaklaştı. 44. dakikada Uğur Uçar'ın sol kanattan yaptığı ortada savunma topa müdahale edemedi. Genç oyuncu Cengiz Ünder ceza sahası içinde yakın mesafeden kaleci ile karşı karşıya kaldı. Cengiz'in şutunda, kaleci Diallo'nun da müdahale ettiği top kaleye giderken, son anda çizgi üzerinden savunma topu uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
İkinci yarıda ilk ciddi pozisyonu konuk ekip Çaykur Rizespor yakaladı. 47. dakikada ceza yayının hemen solundan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen Jakob Jantscher'in şutu az farkla üstten auta çıktı.
Maçın 59. dakikasında Emre Belözoğlu'nun köşe vuruşunda top Cengiz Ünder'in önüne düştü. Genç yıldız, topu kontrol ettikten sonra çektiği şut az farkla auta çıktı. Karşılaşmanın 64. dakikasında Çaykur Rizespor, 2. golü buldu ancak hakem ofsayt gerekçesi ile gole izin vermedi. Jakob Jantscher'in ortasında kafayla topa vuran Yaakoubi'nin şutunda Volkan Babacan'dan dönen topu iyi takip edin Oğulcan Çağlayan'ın yakın mesafeden çektiği şut ağlara gitti fakat daha öncesinde Mohamed Ali Yaakoubi için ofsayt bayrağı hakem tarafından havaya kalkınca gol geçersiz sayıldı.
Çaykur Rizespor, 86. dakikada 2. gole çok yaklaştı. Jakob Jantscher köşe vuruşu sonrası yaşanan karambolde Marwane Saadane şutu çekti ancak kaleci Volkan Babacan bacaklarıyla bu şutu kurtararak gole izin vermedi.
Karşılaşmanın 90. dakikasında ceza sahası için yapılan ortada kale direği dibinde çok iyi yükselen Alexandru Epureanu, Medipol Başakşehir'i 2-1 öne geçiren golü Çaykur Rizespor ağlarına gönderdi.
Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma 2-1 Medipol Başakşehir'in üstünlüğü ile sona erdi.
Bu sonuçla puanını 29'a yükselten Medipol Başakşehir, liderliğini devam ettirirken, 4 maç sonra sahadan yenilgiyle ayrılan Çaykur Rizespor ise 10 puanla 15. sırada yer alıyor.
- 21 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:35
- Fırtına'dan hüzünlü veda!
Toplam 6
Yorum
Ercan Trabzonspor şahane oynuyormu Hayır. Trabzonspor maçına çıkan hakemler çok gergin ler ve nedense aleyhe çok rahat karar verebiliyorlar. Düşsün bu takım federasyonun hakemlerin sinsiligiyle. Nedoya penaltı yapıldı ama görülmüyor yazık düşsün. 3 büyükler ve taraftarı olmayan Başakşehir şampiyon olsun. Borctan hertaraflari batmış galatasaray haricinde a rupaya damga vuran varmi Hayır. Ama bunların usakligini kim yapıyorsa güzel yapıyor pohpohlamaya devam. Hakemler Trabzonspor maçına çıkmasın yeter dışarıdan gelsin
- Başakşehir son nefeste
Toplam 2
Yorum
Basaksehirli :D :) :D :D xd xde
- Konyaspor'da hazırlıklar başladı
Toplam 2
Yorum
Berkay İnşallah yenersin veya en kötü berabere kalırsın.Başarılar Konyaspor O :)
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