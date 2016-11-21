Avni Aker'e veda maçı
2 hafta sonra yeni mabedi Akyazı’ya taşınacak olan Trabzonspor, Avni Aker’de son kez Antalyaspor’u konuk ediyor.
Yapımı son aşamaya gelen Akyazı Stadı'na geçme hazırlığı yapan bordo-mavililer, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda son lig maçı olarak gördüğü bu karşılaşmayı kazanmak istiyor.
Bordo-mavili ekipte kart cezalısı Uğur Demirok, Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.
Hüseyin Avni Aker Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetiyor.
HAKEM: Alper Ulusoy
STAT: Hüseyin Avni Aker Stadı
SAAT: 20.00
TRABZONSPOR: Onur, Zeki, Mustafa Yumlu, Durica, Musfata Akbaş, Okay, Onazi, Bero, Mehmet Ekici, Yusuf, N'Doye.
ANTALYASPOR: Ferhat, Celutska, Chikc, Diego, Sakıb, Zeki, Charles, Danilo, Motta, Deniz, M'Billa.
- 21 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:01
- Fırtına'dan hüzünlü veda!
Toplam 6
Yorum
Ercan Trabzonspor şahane oynuyormu Hayır. Trabzonspor maçına çıkan hakemler çok gergin ler ve nedense aleyhe çok rahat karar verebiliyorlar. Düşsün bu takım federasyonun hakemlerin sinsiligiyle. Nedoya penaltı yapıldı ama görülmüyor yazık düşsün. 3 büyükler ve taraftarı olmayan Başakşehir şampiyon olsun. Borctan hertaraflari batmış galatasaray haricinde a rupaya damga vuran varmi Hayır. Ama bunların usakligini kim yapıyorsa güzel yapıyor pohpohlamaya devam. Hakemler Trabzonspor maçına çıkmasın yeter dışarıdan gelsin
- Başakşehir son nefeste
Toplam 2
Yorum
Basaksehirli :D :) :D :D xd xde
- Konyaspor'da hazırlıklar başladı
Toplam 2
Yorum
Berkay İnşallah yenersin veya en kötü berabere kalırsın.Başarılar Konyaspor O :)
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