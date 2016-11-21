 Avni Aker'e veda maçı – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    Avni Aker'e veda maçı

    Avni Aker'e veda maçı

    2 hafta sonra yeni mabedi Akyazı’ya taşınacak olan , Avni Aker’de son kez ’u konuk ediyor.

    Ligde 11 puanı bulunan bordo-mavililer, 9 puana sahip rakibi karşısında kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

    Yapımı son aşamaya gelen 'na geçme hazırlığı yapan bordo-mavililer, 'nda son lig maçı olarak gördüğü bu karşılaşmayı kazanmak istiyor.

    Bordo-mavili ekipte kart cezalısı Uğur Demirok, karşısında forma giyemeyecek.

    Hüseyin Avni Aker Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetiyor.

    HAKEM: Alper Ulusoy
    STAT: Hüseyin Avni Aker Stadı
    SAAT: 20.00
    TRABZONSPOR: Onur, Zeki, Mustafa Yumlu, Durica, Musfata Akbaş, Okay, Onazi, Bero, Mehmet Ekici, Yusuf, N'Doye.
    ANTALYASPOR: Ferhat, Celutska, Chikc, Diego, Sakıb, Zeki, Charles, Danilo, Motta, Deniz, M'Billa.

    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:01
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